https://uz.sputniknews.ru/20210514/neujeli-dolgojdannoe-leto-pogoda-na-nedele-poraduet-uzbekistantsev-18723290.html

Неужели долгожданное лето? В Узбекистан придет жара до +38

Неужели долгожданное лето? В Узбекистан придет жара до +38

Кратковременные дожди и грозы возможны только в горных районах. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-14T09:27+0500

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Узбекистане 15-18 мая.Во всех регионах ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди и грозы возможны на выходных только в горных районах страны. В большинстве регионах порывы ветра будут достигать 7-12 метров в секунду, немного послабее — 5-10 метров в секунду — в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях. В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях температура на выходных будет чуть ниже — 28-33 градусов, однако в последующие дни воздух прогреется до 30-35 градусов. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях также будет жарко: на выходных — 27-32 градусов, в понедельник и вторник — 30-35 градусов.Прохладнее всего будет в горных районах Узбекистана: в ближайшие дни температура воздуха понизится до 17-22 градусов, затем чуть повысится до 20-25 градусов.

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жара, прогноз погоды, узгидромет, погода, узбекистан