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Неужели долгожданное лето? В Узбекистан придет жара до +38
Неужели долгожданное лето? В Узбекистан придет жара до +38
Кратковременные дожди и грозы возможны только в горных районах. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T09:27+0500
2021-05-14T09:27+0500
2021-05-14T09:34+0500
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Узбекистане 15-18 мая.Во всех регионах ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди и грозы возможны на выходных только в горных районах страны. В большинстве регионах порывы ветра будут достигать 7-12 метров в секунду, немного послабее — 5-10 метров в секунду — в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях. В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях температура на выходных будет чуть ниже — 28-33 градусов, однако в последующие дни воздух прогреется до 30-35 градусов. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях также будет жарко: на выходных — 27-32 градусов, в понедельник и вторник — 30-35 градусов.Прохладнее всего будет в горных районах Узбекистана: в ближайшие дни температура воздуха понизится до 17-22 градусов, затем чуть повысится до 20-25 градусов.
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жара, прогноз погоды, узгидромет, погода, узбекистан
Неужели долгожданное лето? В Узбекистан придет жара до +38
09:27 14.05.2021 (обновлено: 09:34 14.05.2021)
Кратковременные дожди и грозы возможны только в горных районах.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
Синоптики рассказали
, какая погода ожидается в Узбекистане 15-18 мая.
Во всех регионах ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди и грозы возможны на выходных только в горных районах страны.
В большинстве регионах порывы ветра будут достигать 7-12 метров в секунду, немного послабее — 5-10 метров в секунду — в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях.
Что касается температуры, то жарче всего в ближайшие дни будет в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — днем столбики термометров поднимутся до 33-38 градусов.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях температура на выходных будет чуть ниже — 28-33 градусов, однако в последующие дни воздух прогреется до 30-35 градусов.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях также будет жарко: на выходных — 27-32 градусов, в понедельник и вторник — 30-35 градусов.
Прохладнее всего будет в горных районах Узбекистана: в ближайшие дни температура воздуха понизится до 17-22 градусов, затем чуть повысится до 20-25 градусов.