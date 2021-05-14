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https://uz.sputniknews.ru/20210514/ob-aleksandre-faynberge-snimut-dokumentalnoe-kino-18732874.html
Об Александре Файнберге снимут документальное кино
Об Александре Файнберге снимут документальное кино
Творческая группа знакомится с локациями и работает над сценарием для постановки сюжета и эпизодов интервью. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T15:40+0500
2021-05-14T15:40+0500
культура
центр развития кинематографии
фильм
поэт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Агентстве кинематографии Узбекистана сообщили о том, что вскоре будет снят документальный фильм о Народном поэте Александре Файнберге. Съемочный процесс будет организован ГУП "Студия документальных и хроникальных фильмов".Такова была инициатива главы государства. Картина войдет в цикл под названием "Сердце народа", который посвятят поэтам и писателям, чьи статуи установлены на Аллее литераторов в Ташкенте год назад.Режиссер картины - Александр Гамиров, автор сценария - Гузаль Пиржонова, оператор Темур Абдуллаев, второй режиссер Гульнора Абдурахимова, директор картины Анастасия Хаванская.В настоящее время ведутся работы по подготовке к съемкам фильма. Творческая группа знакомится с локациями и работает над сценарием для постановки сюжета и эпизодов интервью.Напомним, в ноябре 2019 года в честь 80-летия поэта на доме, где он жил и работал была установлена мемориальная доска. Также в академическом русском драматическом театре состоялся показ фильма Джасура Исхакова, в котором зрители увидели Файнберга и услышали его голос. Режиссер рассказал историю создания этого документального кино, сделанного на одном дыхании.
https://uz.sputniknews.ru/20200522/Allekya-literatorov-v-Tashkente-14188255.html
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центр развития кинематографии, фильм, поэт, узбекистан

Об Александре Файнберге снимут документальное кино

15:40 14.05.2021
148
© Пресс-служба Агентства кинематографии УзбекистанаНародный поэт Узбекистана Александр Файнберг
Народный поэт Узбекистана Александр Файнберг - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана
Творческая группа знакомится с локациями и работает над сценарием для постановки сюжета и эпизодов интервью.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Агентстве кинематографии Узбекистана сообщили о том, что вскоре будет снят документальный фильм о Народном поэте Александре Файнберге. Съемочный процесс будет организован ГУП "Студия документальных и хроникальных фильмов".
Такова была инициатива главы государства. Картина войдет в цикл под названием "Сердце народа", который посвятят поэтам и писателям, чьи статуи установлены на Аллее литераторов в Ташкенте год назад.
Режиссер картины - Александр Гамиров, автор сценария - Гузаль Пиржонова, оператор Темур Абдуллаев, второй режиссер Гульнора Абдурахимова, директор картины Анастасия Хаванская.
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В настоящее время ведутся работы по подготовке к съемкам фильма. Творческая группа знакомится с локациями и работает над сценарием для постановки сюжета и эпизодов интервью.
Напомним, в ноябре 2019 года в честь 80-летия поэта на доме, где он жил и работал была установлена мемориальная доска. Также в академическом русском драматическом театре состоялся показ фильма Джасура Исхакова, в котором зрители увидели Файнберга и услышали его голос. Режиссер рассказал историю создания этого документального кино, сделанного на одном дыхании.
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