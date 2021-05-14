Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210514/ogromnaya-stranitsa-korana-uzbekskogo-kalligrafa-mojet-popast-v-knigu-rekordov-ginnessa-18726823.html
Огромная страница Корана узбекского каллиграфа может попасть в книгу рекордов Гиннесса
Огромная страница Корана узбекского каллиграфа может попасть в книгу рекордов Гиннесса
Директор Центра исламской культуры заявил, что рукопись является увеличенной копией страницы Корана XIV века, которая была изготовлена для третьего правителя... 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T12:18+0500
2021-05-14T12:19+0500
общество
книга рекордов гиннесса
центр исламской культуры
коран
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0e/18726722_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_2eff4a116be4365da1b5494c0dbff858.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Узбекистане изготовлена самая большая в мире рукописная страница Корана, которая в ближайшее время будет заявлена как претендент на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщил глава Центра исламской культуры Шоазим Миноваров.По словам эксперта, использована только одна страница манускрипта, сохранившегося с XIV века. Миноваров пояснил, что страница священной книги была создана узбекским каллиграфом за шесть месяцев. Она является увеличенной копией страницы Корана XIV века, которая была изготовлена для третьего правителя империи Тимуридов Шохруха Мирзы.
https://uz.sputniknews.ru/20191013/Uzbekistanets-pytalsya-prodat-unikalnyy-ekzemplyar-Korana-za-150-tys-12609456.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0e/18726722_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_57f586e243b79e6e361749a58bb55e39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
книга рекордов гиннесса, центр исламской культуры, коран, узбекистан

Огромная страница Корана узбекского каллиграфа может попасть в книгу рекордов Гиннесса

12:18 14.05.2021 (обновлено: 12:19 14.05.2021)
242
© Facebook / Шаазим МиноваровСамая большая рукописная страница Корана
Самая большая рукописная страница Корана - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
© Facebook / Шаазим Миноваров
Директор Центра исламской культуры заявил, что рукопись является увеличенной копией страницы Корана XIV века, которая была изготовлена для третьего правителя империи Тимуридов Шохруха Мирзы.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Узбекистане изготовлена самая большая в мире рукописная страница Корана, которая в ближайшее время будет заявлена как претендент на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщил глава Центра исламской культуры Шоазим Миноваров.
По словам эксперта, использована только одна страница манускрипта, сохранившегося с XIV века.
В руках у Анияш апа Коран - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2019
Узбекистанец пытался продать иностранцу уникальный экземпляр Корана
13 октября 2019, 15:24
805
Миноваров пояснил, что страница священной книги была создана узбекским каллиграфом за шесть месяцев. Она является увеличенной копией страницы Корана XIV века, которая была изготовлена для третьего правителя империи Тимуридов Шохруха Мирзы.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:36В вузах России увеличат количество квот для иностранных студентов
12:18Огромная страница Корана узбекского каллиграфа может попасть в книгу рекордов Гиннесса
12:10Более 300 сайгаков найдены мертвыми в Казахстане
12:04Самаркандец устроил "денежный дождь" на Рамазан хайит — видео
11:48Матвиенко: Запад пытается посеять рознь на пространстве СНГ
11:24Пока Украину не берут в НАТО, оружием против России будет дезинформация
10:57Американская нация в опасности: военные пишут открытые письма
10:41Страны ЕАЭС запустят единый сервис по поиску вакансий
10:31Что связывает Германию с Узбекистаном? Названы шесть главных "ниточек"
10:00"Космическая" путёвка: японский миллиардер слетает на МКС как турист
09:27Неужели долгожданное лето? В Узбекистан придет жара до +38
09:00Ученые обнаружили на планете следы внеземного вещества
08:34Тысячи ракет и десятки погибших: что творится в Израиле и Палестине — видео
ВчераПриглашение на войну? Афганистан предложил странам Центральной Азии "дружить спецназами"
ВчераУзбекистан и Саудовская Аравия возобновят авиасообщение
ВчераВ Бухарской области нашли мечеть, которой более трех столетий
ВчераМансур Ташматов получил главную гуманитарную премию СНГ
Вчера"Варварское преступление" — Путин о трагедии в Казани
ВчераРоссиян попросили тщательно взвешивать риски при выезде за границу
ВчераВ ЮНЕСКО призвали готовить молодых людей к изменениям климата со школы