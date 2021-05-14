https://uz.sputniknews.ru/20210514/ogromnaya-stranitsa-korana-uzbekskogo-kalligrafa-mojet-popast-v-knigu-rekordov-ginnessa-18726823.html

Огромная страница Корана узбекского каллиграфа может попасть в книгу рекордов Гиннесса

Огромная страница Корана узбекского каллиграфа может попасть в книгу рекордов Гиннесса

Директор Центра исламской культуры заявил, что рукопись является увеличенной копией страницы Корана XIV века, которая была изготовлена для третьего правителя... 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-14T12:18+0500

2021-05-14T12:18+0500

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общество

книга рекордов гиннесса

центр исламской культуры

коран

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Узбекистане изготовлена самая большая в мире рукописная страница Корана, которая в ближайшее время будет заявлена как претендент на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщил глава Центра исламской культуры Шоазим Миноваров.По словам эксперта, использована только одна страница манускрипта, сохранившегося с XIV века. Миноваров пояснил, что страница священной книги была создана узбекским каллиграфом за шесть месяцев. Она является увеличенной копией страницы Корана XIV века, которая была изготовлена для третьего правителя империи Тимуридов Шохруха Мирзы.

https://uz.sputniknews.ru/20191013/Uzbekistanets-pytalsya-prodat-unikalnyy-ekzemplyar-Korana-za-150-tys-12609456.html

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книга рекордов гиннесса, центр исламской культуры, коран, узбекистан