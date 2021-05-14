https://uz.sputniknews.ru/20210514/ogromnaya-stranitsa-korana-uzbekskogo-kalligrafa-mojet-popast-v-knigu-rekordov-ginnessa-18726823.html
Огромная страница Корана узбекского каллиграфа может попасть в книгу рекордов Гиннесса
Огромная страница Корана узбекского каллиграфа может попасть в книгу рекордов Гиннесса
Директор Центра исламской культуры заявил, что рукопись является увеличенной копией страницы Корана XIV века, которая была изготовлена для третьего правителя... 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T12:18+0500
2021-05-14T12:18+0500
2021-05-14T12:19+0500
общество
книга рекордов гиннесса
центр исламской культуры
коран
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0e/18726722_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_2eff4a116be4365da1b5494c0dbff858.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Узбекистане изготовлена самая большая в мире рукописная страница Корана, которая в ближайшее время будет заявлена как претендент на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщил глава Центра исламской культуры Шоазим Миноваров.По словам эксперта, использована только одна страница манускрипта, сохранившегося с XIV века. Миноваров пояснил, что страница священной книги была создана узбекским каллиграфом за шесть месяцев. Она является увеличенной копией страницы Корана XIV века, которая была изготовлена для третьего правителя империи Тимуридов Шохруха Мирзы.
https://uz.sputniknews.ru/20191013/Uzbekistanets-pytalsya-prodat-unikalnyy-ekzemplyar-Korana-za-150-tys-12609456.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0e/18726722_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_57f586e243b79e6e361749a58bb55e39.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
книга рекордов гиннесса, центр исламской культуры, коран, узбекистан
Огромная страница Корана узбекского каллиграфа может попасть в книгу рекордов Гиннесса
12:18 14.05.2021 (обновлено: 12:19 14.05.2021)
Директор Центра исламской культуры заявил, что рукопись является увеличенной копией страницы Корана XIV века, которая была изготовлена для третьего правителя империи Тимуридов Шохруха Мирзы.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
В Узбекистане изготовлена самая большая в мире рукописная страница Корана, которая в ближайшее время будет заявлена как претендент на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщил
глава Центра исламской культуры Шоазим Миноваров.
По словам эксперта, использована только одна страница манускрипта, сохранившегося с XIV века.
Миноваров пояснил, что страница священной книги была создана узбекским каллиграфом за шесть месяцев. Она является увеличенной копией страницы Корана XIV века, которая была изготовлена для третьего правителя империи Тимуридов Шохруха Мирзы.