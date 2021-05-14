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"Пешеходный рейд": в Ташкенте за 10 дней оштрафовали более 4,5 тыс. человек
"Пешеходный рейд": в Ташкенте за 10 дней оштрафовали более 4,5 тыс. человек
Пешеходы часто переходят дорогу в 10 метрах от установленного места, ведут с собой детей и уверены, что водитель их обязательно пропустит. Нарушителям выписаны... 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T21:01+0500
2021-05-14T21:01+0500
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дпс
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. С 1 по 11 мая инспекторы ДПС оштрафовали в Ташкенте за нарушение правил дорожного движения 4 620 пешеходов, сообщает ГУВД столицы.В отношении них составлены протоколы по части первой статьи 138 “Нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения” Кодекса об административной ответственности, которая предусматривает штраф в размере одной третьей базовой расчетной величины - 81,5 тысячи сумов (примерно 8 долларов).По данным ведомства, мероприятия по выявлению правонарушений на дорогах проводятся не для того, чтобы штрафовать пешеходов, а для того, чтобы напомнить о жизненно значимой необходимости следовать правилам дорожного движения. Также отмечается, что многие пешеходы в момент нарушений ПДД вели с собой своих детей, подвергая смертельной опасности не только себя, но и их. В большинстве случаев, они были искренне уверены, что водители видят их и имеют возможность предотвратить ДТП независимо от обстоятельств.Помимо контроля за соблюдением правил дорожного движения правоохранители проводят рейды по обеспечению в столице санитарно-эпидемиологических требований, связанных с пандемией. Проверяются водители такси и общественного транспорта, а также пассажиры.По данным ведомства, с 1 по 10 мая в общественных местах без медицинской маски было замечено свыше четырех тысяч человек. В отношении них были составлены соответствующие административные протоколы.Усиленная работа в данном направлении продлится до конца месяца.
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дпс, рейд, пешеходы, гувд ташкента, ташкент, узбекистан

"Пешеходный рейд": в Ташкенте за 10 дней оштрафовали более 4,5 тыс. человек

21:01 14.05.2021
798
© ГУВД Ташкента"Пешеходный рейд" в Ташкенте
Пешеходный рейд в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
© ГУВД Ташкента
Пешеходы часто переходят дорогу в 10 метрах от установленного места, ведут с собой детей и уверены, что водитель их обязательно пропустит. Нарушителям выписаны штрафы.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. С 1 по 11 мая инспекторы ДПС оштрафовали в Ташкенте за нарушение правил дорожного движения 4 620 пешеходов, сообщает ГУВД столицы.
В отношении них составлены протоколы по части первой статьи 138 “Нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения” Кодекса об административной ответственности, которая предусматривает штраф в размере одной третьей базовой расчетной величины - 81,5 тысячи сумов (примерно 8 долларов).
По данным ведомства, мероприятия по выявлению правонарушений на дорогах проводятся не для того, чтобы штрафовать пешеходов, а для того, чтобы напомнить о жизненно значимой необходимости следовать правилам дорожного движения.
“Многие из оштрафованных граждан переходили дорогу в неположенном месте даже тогда, когда расстояние до положенного составляло менее десятка метров – подземные переходы, наземные регулируемые пешеходные переходы находились совсем рядом”, - говорится в сообщении.
© ГУВД Ташкента"Пешеходный рейд" в Ташкенте
Пешеходный рейд в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
"Пешеходный рейд" в Ташкенте
© ГУВД Ташкента
Также отмечается, что многие пешеходы в момент нарушений ПДД вели с собой своих детей, подвергая смертельной опасности не только себя, но и их. В большинстве случаев, они были искренне уверены, что водители видят их и имеют возможность предотвратить ДТП независимо от обстоятельств.
“Подобные представления ошибочны и угрожают, прежде всего, здоровью и жизни самого пешехода, а также его детей, которые оказываются в этой ситуации ведомыми безответственным взрослым”, - комментируют в ГУВД.
© ГУВД Ташкента"Пешеходный рейд" в Ташкенте
Пешеходный рейд в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
"Пешеходный рейд" в Ташкенте
© ГУВД Ташкента
Помимо контроля за соблюдением правил дорожного движения правоохранители проводят рейды по обеспечению в столице санитарно-эпидемиологических требований, связанных с пандемией. Проверяются водители такси и общественного транспорта, а также пассажиры.
© ГУВД Ташкента"Пешеходный рейд" в Ташкенте
Пешеходный рейд в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
"Пешеходный рейд" в Ташкенте
© ГУВД Ташкента
По данным ведомства, с 1 по 10 мая в общественных местах без медицинской маски было замечено свыше четырех тысяч человек. В отношении них были составлены соответствующие административные протоколы.
Усиленная работа в данном направлении продлится до конца месяца.
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