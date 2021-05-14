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Приятное с полезным: яркие моменты молодежного фестиваля в Чирчике
Приятное с полезным: яркие моменты молодежного фестиваля в Чирчике
В Чирчике стартовал молодежный фестиваль, который продлится до 16 мая. В течение трех дней здесь будут проходить тренинги, мастер-классы, ярмарка вакансий... 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
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фото
молодежь
чирчик
фестиваль
узбекистан
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молодежь, чирчик, фестиваль, узбекистан, фото, фотолента

Приятное с полезным: яркие моменты молодежного фестиваля в Чирчике

16:41 14.05.2021
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В Чирчике стартовал молодежный фестиваль, который продлится до 16 мая. В течение трех дней здесь будут проходить тренинги, мастер-классы, ярмарка вакансий, веломарафон и многое другое. Атмосфера праздника - в фоторепортаже корреспондента Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Дети принимают активное участие в мастер-классах от народных мастеров.

Дети принимают активное участие в мастер-классах от народных мастеров. - Sputnik Узбекистан
1/15
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Дети принимают активное участие в мастер-классах от народных мастеров.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Продукция народных умельцев.

Продукция народных умельцев. - Sputnik Узбекистан
2/15
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Продукция народных умельцев.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Участник фестиваля позирует для скульптора, показывающего свой мастер-класс.

Участник фестиваля позирует для скульптора, показывающего свой мастер-класс. - Sputnik Узбекистан
3/15
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Участник фестиваля позирует для скульптора, показывающего свой мастер-класс.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Разнообразие государственных флагов, как символ межнационального согласия в Узбекистане и дружественного отношения с соседними странами.

Разнообразие государственных флагов, как символ межнационального согласия в Узбекистане и дружественного отношения с соседними странами. - Sputnik Узбекистан
4/15
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Разнообразие государственных флагов, как символ межнационального согласия в Узбекистане и дружественного отношения с соседними странами.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Участницы концертной программы в рамках молодежного фестиваля в Чирчике.

Участницы концертной программы в рамках молодежного фестиваля в Чирчике. - Sputnik Узбекистан
5/15
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Участницы концертной программы в рамках молодежного фестиваля в Чирчике.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Участники развлекательной программы в рамках молодежного фестиваля в Чирчике.

Участники развлекательной программы в рамках молодежного фестиваля в Чирчике. - Sputnik Узбекистан
6/15
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Участники развлекательной программы в рамках молодежного фестиваля в Чирчике.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Выступление творческого коллектива на молодежном фестивале в Чирчике.

Выступление творческого коллектива на молодежном фестивале в Чирчике. - Sputnik Узбекистан
7/15
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Выступление творческого коллектива на молодежном фестивале в Чирчике.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Представители таджикской диаспоры на молодежном фестивале в Чирчике.

Представители таджикской диаспоры на молодежном фестивале в Чирчике. - Sputnik Узбекистан
8/15
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Представители таджикской диаспоры на молодежном фестивале в Чирчике.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Показательные выступления штангиста на молодежном фестивале в Чирчике.

Показательные выступления штангиста на молодежном фестивале в Чирчике. - Sputnik Узбекистан
9/15
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Показательные выступления штангиста на молодежном фестивале в Чирчике.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Соревнования по фехтованию на молодежном фестивале в Чирчике.

Соревнования по фехтованию на молодежном фестивале в Чирчике. - Sputnik Узбекистан
10/15
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Соревнования по фехтованию на молодежном фестивале в Чирчике.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Участники показательных спортивных соревнований на молодежном фестивале в Чирчике.

Участники показательных спортивных соревнований на молодежном фестивале в Чирчике. - Sputnik Узбекистан
11/15
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Участники показательных спортивных соревнований на молодежном фестивале в Чирчике.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Участники показательных спортивных выступлений на молодежном фестивале в Чирчике.

Участники показательных спортивных выступлений на молодежном фестивале в Чирчике. - Sputnik Узбекистан
12/15
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Участники показательных спортивных выступлений на молодежном фестивале в Чирчике.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Показательные спортивные выступление на молодежном фестивале в Чирчике.

Показательные спортивные выступление на молодежном фестивале в Чирчике. - Sputnik Узбекистан
13/15
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Показательные спортивные выступление на молодежном фестивале в Чирчике.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Молодые спортсмены рассматривают трофеи различных турниров, выставленных на молодежном фестивале в Чирчике.

Молодые спортсмены рассматривают трофеи различных турниров, выставленных на молодежном фестивале в Чирчике. - Sputnik Узбекистан
14/15
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Молодые спортсмены рассматривают трофеи различных турниров, выставленных на молодежном фестивале в Чирчике.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

В программе молодежного фестиваля традиционный обряд "Суннат туй" провели для 50 мальчиков. По обычаю, в этот день дети получают подарки.

В программе молодежного фестиваля традиционный обряд &quot;Суннат туй&quot; провели для 50 мальчиков. По обычаю, в этот день дети получают подарки. - Sputnik Узбекистан
15/15
© Sputnik / Дильшода Рахматова

В программе молодежного фестиваля традиционный обряд "Суннат туй" провели для 50 мальчиков. По обычаю, в этот день дети получают подарки.

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