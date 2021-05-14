Приятное с полезным: яркие моменты молодежного фестиваля в Чирчике

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В Чирчике стартовал молодежный фестиваль, который продлится до 16 мая. В течение трех дней здесь будут проходить тренинги, мастер-классы, ярмарка вакансий, веломарафон и многое другое. Атмосфера праздника - в фоторепортаже корреспондента Sputnik Узбекистан.