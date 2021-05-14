Приятное с полезным: яркие моменты молодежного фестиваля в Чирчике

Дети принимают активное участие в мастер-классах от народных мастеров.
Дети принимают активное участие в мастер-классах от народных мастеров.
Продукция народных умельцев.
Продукция народных умельцев.
Участник фестиваля позирует для скульптора, показывающего свой мастер-класс.
Участник фестиваля позирует для скульптора, показывающего свой мастер-класс.
Разнообразие государственных флагов, как символ межнационального согласия в Узбекистане и дружественного отношения с соседними странами.
Разнообразие государственных флагов, как символ межнационального согласия в Узбекистане и дружественного отношения с соседними странами.
Участницы концертной программы в рамках молодежного фестиваля в Чирчике.
Участницы концертной программы в рамках молодежного фестиваля в Чирчике.
Участники развлекательной программы в рамках молодежного фестиваля в Чирчике.
Участники развлекательной программы в рамках молодежного фестиваля в Чирчике.
Выступление творческого коллектива на молодежном фестивале в Чирчике.
Выступление творческого коллектива на молодежном фестивале в Чирчике.
Представители таджикской диаспоры на молодежном фестивале в Чирчике.
Представители таджикской диаспоры на молодежном фестивале в Чирчике.
Показательные выступления штангиста на молодежном фестивале в Чирчике.
Показательные выступления штангиста на молодежном фестивале в Чирчике.
Соревнования по фехтованию на молодежном фестивале в Чирчике.
Соревнования по фехтованию на молодежном фестивале в Чирчике.
Участники показательных спортивных соревнований на молодежном фестивале в Чирчике.
Участники показательных спортивных соревнований на молодежном фестивале в Чирчике.
Участники показательных спортивных выступлений на молодежном фестивале в Чирчике.
Участники показательных спортивных выступлений на молодежном фестивале в Чирчике.
Показательные спортивные выступление на молодежном фестивале в Чирчике.
Показательные спортивные выступление на молодежном фестивале в Чирчике.
Молодые спортсмены рассматривают трофеи различных турниров, выставленных на молодежном фестивале в Чирчике.
Молодые спортсмены рассматривают трофеи различных турниров, выставленных на молодежном фестивале в Чирчике.
В программе молодежного фестиваля традиционный обряд "Суннат туй" провели для 50 мальчиков. По обычаю, в этот день дети получают подарки.
В программе молодежного фестиваля традиционный обряд "Суннат туй" провели для 50 мальчиков. По обычаю, в этот день дети получают подарки.