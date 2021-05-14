https://uz.sputniknews.ru/20210514/samarkandets-ustroil-denejnyy-dojd-v-ramazan-xayit--video-18725860.html
Самаркандец устроил "денежный дождь" на Рамазан хайит — видео
Самаркандец устроил "денежный дождь" на Рамазан хайит — видео
На ролик обратили внимание в областном УВД. В отношении гражданина составили административный протокол. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T12:04+0500
2021-05-14T12:04+0500
2021-05-14T12:08+0500
общество
рамазан
рамазан хайит
деньги
самарканд
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В соцсетях распространилось видео пышного празднования Рамазан хайита.На кадрах видно, как мужчина разбрасывает деньги, причем купюр так много, что образовался настоящий "дождь". Ролик был снят в Ургутском районе Самаркандской области.На видео обратили внимание в областном УВД. Правоохранители установили личность щедрого гражданина — им оказался 30-летний житель махалли "Вагашти".Его вызвали на беседу. Мужчина рассказал, что по случаю Рамазан хайита пригласил своих родственников и соседей в гости, а позже разбросал деньги, чтобы порадовать детей.С участниками видеоролика провели профилактическую беседу, в которой рассказали о недопустимости подобных ситуаций. В отношении гражданина составили административный протокол.
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рамазан, рамазан хайит, деньги, самарканд, узбекистан
Самаркандец устроил "денежный дождь" на Рамазан хайит — видео
12:04 14.05.2021 (обновлено: 12:08 14.05.2021)
На ролик обратили внимание в областном УВД. В отношении гражданина составили административный протокол.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В соцсетях распространилось видео пышного празднования Рамазан хайита.
На кадрах видно, как мужчина разбрасывает деньги, причем купюр так много, что образовался настоящий "дождь". Ролик был снят в Ургутском районе Самаркандской области.
На видео обратили внимание
в областном УВД. Правоохранители установили личность щедрого гражданина — им оказался 30-летний житель махалли "Вагашти".
Мужчина рассказал, что по случаю Рамазан хайита пригласил своих родственников и соседей в гости, а позже разбросал деньги, чтобы порадовать детей.
С участниками видеоролика провели профилактическую беседу, в которой рассказали о недопустимости подобных ситуаций.
В отношении гражданина составили административный протокол.