https://uz.sputniknews.ru/20210514/uzbekistan--rossiya-drujba-proverennaya-vremenem-18733118.html

Узбекистан — Россия: дружба, проверенная временем

Узбекистан — Россия: дружба, проверенная временем

Российско-узбекские отношения за три десятилетия не только не ослабели, но напротив - вышли сегодня на иной качественный уровень. В скором времени ожидается... 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-14T16:09+0500

2021-05-14T16:09+0500

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владимир путин

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узбекистан

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Сотрудничество между двумя стратегическими партнерами развивается во всех направлениях: в политике, экономике, торговле, промышленности, гуманитарной и культурной сферах. Узбекистан и Россия уверенно выдержали тяжелое испытание пандемией коронавируса, оказывая друг другу материальную и профессиональную помощь для борьбы с болезнью.Только за минувший 2020 год, несмотря на эпидемию и всемирный локдаун, в Узбекистане появились свыше 300 предприятий с участием российского капитала, а товарооборот достиг 5,6 млрд долларов. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>В 2021 году также ожидаются масштабные совместные мероприятия, например, второй российско-узбекский образовательный форум. Однако главным событием станет готовящийся в скором времени визит Шавката Мирзиёева в Россию. в настоящее время полным ходом идет проработка всей договорной базы.Взаимодействие двух стран не ограничивается лишь прямыми контактами - Москва и Ташкент успешно сотрудничают в рамках международных площадок. В частности, в декабре 2020 года Узбекистан получил статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.Подробнее об уровне взаимоотношений РФ и Узбекистана смотрите в инфографике Sputnik.

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мультимедиа , инфографика, промышленность, торговля, образование, шавкат мирзиёев, владимир путин, узбекистан