https://uz.sputniknews.ru/20210514/uzbekneftegaz-soobschil-o-krupnyx-xischeniyax-gaza-v-gazli-chem-eto-grozit-potrebitelyu-18738343.html
“Узбекнефтегаз” сообщил о крупных хищениях газа в Газли. Чем это грозит потребителю?
“Узбекнефтегаз” сообщил о крупных хищениях газа в Газли. Чем это грозит потребителю?
Устранение незаконных врезок на месторождениях газа в Газли грозит многочасовыми перебоями в снабжении и потерей более двух млн кубометров топлива. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T19:29+0500
2021-05-14T19:29+0500
2021-05-14T19:29+0500
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Рабочая группа, состоящая из сотрудников Газлийского нефтегазодобывающего управления и Национальной гвардии, обнаружила несколько врезок на газопроводе во время обхода месторождений и скважин 13 мая, сообщает пресс-служба АО “Узбекнефтегаз”.По данным компании, злоумышленники пытались украсть газовый конденсат с месторождения “Кумли”. Для этого они установили два хомута в газовом коллекторе диаметром 720 мм. В тот же день рабочая группа обнаружили еще две врезки: на газовых коллекторах “Ходжиказхан-Кулбешчак” диаметром 426 мм и “Саватли-Кулбешчак” диаметром 325 мм.По подсчетам специалистов, при их устранении в первом случае будет потеряно 250 тысяч кубометров природного газа, в другом — 500 тысяч.Когда планируется приступить к восстановительным работам и далось ли установить личности злоумышленников — не сообщается. Однако в компании отмечают, что на днях руководство АО “Узбекнефтегаз” уволило начальника Газлийского нефтегазодобывающего управления, его заместителей и десятки ответственных лиц. Всему виной — грабежи и хищения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
газ, хищение, бухарская область, узбекнефтегаз
“Узбекнефтегаз” сообщил о крупных хищениях газа в Газли. Чем это грозит потребителю?
Устранение незаконных врезок на месторождениях газа в Газли грозит многочасовыми перебоями в снабжении и потерей более двух млн кубометров топлива.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
Рабочая группа, состоящая из сотрудников Газлийского нефтегазодобывающего управления и Национальной гвардии, обнаружила несколько врезок на газопроводе во время обхода месторождений и скважин 13 мая, сообщает
пресс-служба АО “Узбекнефтегаз”.
По данным компании, злоумышленники пытались украсть газовый конденсат с месторождения “Кумли”. Для этого они установили два хомута в газовом коллекторе диаметром 720 мм.
“Воры, хотя не достигли своей цели, но нанесли огромный ущерб экономике страны. Из-за перекрытия и ремонта перфорированных ими участков будет потеряно 1,4 млн кубометров природного газа и на восемь часов прекратятся его поставки с месторождений “Кумли”, “Уртакум”, “Шоркум” и “Андакли”, — говорится в сообщении.
В тот же день рабочая группа обнаружили еще две врезки: на газовых коллекторах “Ходжиказхан-Кулбешчак” диаметром 426 мм и “Саватли-Кулбешчак” диаметром 325 мм.
По подсчетам специалистов, при их устранении в первом случае будет потеряно 250 тысяч кубометров природного газа, в другом — 500 тысяч.
Когда планируется приступить к восстановительным работам и далось ли установить личности злоумышленников — не сообщается. Однако в компании отмечают, что на днях руководство АО “Узбекнефтегаз” уволило начальника Газлийского нефтегазодобывающего управления, его заместителей и десятки ответственных лиц. Всему виной — грабежи и хищения.