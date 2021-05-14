https://uz.sputniknews.ru/20210514/uzbekneftegaz-soobschil-o-krupnyx-xischeniyax-gaza-v-gazli-chem-eto-grozit-potrebitelyu-18738343.html

“Узбекнефтегаз” сообщил о крупных хищениях газа в Газли. Чем это грозит потребителю?

“Узбекнефтегаз” сообщил о крупных хищениях газа в Газли. Чем это грозит потребителю?

Устранение незаконных врезок на месторождениях газа в Газли грозит многочасовыми перебоями в снабжении и потерей более двух млн кубометров топлива. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-14T19:29+0500

2021-05-14T19:29+0500

2021-05-14T19:29+0500

общество

газ

хищение

бухарская область

узбекнефтегаз

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Рабочая группа, состоящая из сотрудников Газлийского нефтегазодобывающего управления и Национальной гвардии, обнаружила несколько врезок на газопроводе во время обхода месторождений и скважин 13 мая, сообщает пресс-служба АО “Узбекнефтегаз”.По данным компании, злоумышленники пытались украсть газовый конденсат с месторождения “Кумли”. Для этого они установили два хомута в газовом коллекторе диаметром 720 мм. В тот же день рабочая группа обнаружили еще две врезки: на газовых коллекторах “Ходжиказхан-Кулбешчак” диаметром 426 мм и “Саватли-Кулбешчак” диаметром 325 мм.По подсчетам специалистов, при их устранении в первом случае будет потеряно 250 тысяч кубометров природного газа, в другом — 500 тысяч.Когда планируется приступить к восстановительным работам и далось ли установить личности злоумышленников — не сообщается. Однако в компании отмечают, что на днях руководство АО “Узбекнефтегаз” уволило начальника Газлийского нефтегазодобывающего управления, его заместителей и десятки ответственных лиц. Всему виной — грабежи и хищения.

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газ, хищение, бухарская область, узбекнефтегаз