https://uz.sputniknews.ru/20210514/v-irane-pristupili-k-proizvodstvu-sobstvennoy-vaktsiny-cov-iran-barekat-18738544.html

В Иране приступили к производству собственной вакцины COV-Iran Barekat

В Иране приступили к производству собственной вакцины COV-Iran Barekat

Gроизводственная мощность позволит властям страны выпускать до трех миллиона доз отечественного препарата в месяц. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-14T19:21+0500

2021-05-14T19:21+0500

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в мире

иран

вакцина

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Иране запущена первая промышленная линия по производству собственной вакцины COV-Iran Barekat. Об этом сообщает телеграм-канал Vaksinauz со ссылкой на новостное агентство IRNA.Отмечается, что производственная мощность позволит властям страны выпускать до трех миллиона доз отечественного препарата в месяц. По словам губернатора провинции Альборз, к середине июня планируется произвести до 10 млн доз COV-Iran Barekat.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

иран, вакцина