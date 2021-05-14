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В Иране приступили к производству собственной вакцины COV-Iran Barekat
В Иране приступили к производству собственной вакцины COV-Iran Barekat
Gроизводственная мощность позволит властям страны выпускать до трех миллиона доз отечественного препарата в месяц. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T19:21+0500
2021-05-14T19:25+0500
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Иране запущена первая промышленная линия по производству собственной вакцины COV-Iran Barekat. Об этом сообщает телеграм-канал Vaksinauz со ссылкой на новостное агентство IRNA.Отмечается, что производственная мощность позволит властям страны выпускать до трех миллиона доз отечественного препарата в месяц. По словам губернатора провинции Альборз, к середине июня планируется произвести до 10 млн доз COV-Iran Barekat.
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иран, вакцина

В Иране приступили к производству собственной вакцины COV-Iran Barekat

19:21 14.05.2021 (обновлено: 19:25 14.05.2021)
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© Телеграм-канал VaksinauzВакцина COV-Iran Barekat
Вакцина COV-Iran Barekat - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
© Телеграм-канал Vaksinauz
Gроизводственная мощность позволит властям страны выпускать до трех миллиона доз отечественного препарата в месяц.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Иране запущена первая промышленная линия по производству собственной вакцины COV-Iran Barekat. Об этом сообщает телеграм-канал Vaksinauz со ссылкой на новостное агентство IRNA.
Отмечается, что производственная мощность позволит властям страны выпускать до трех миллиона доз отечественного препарата в месяц.
По словам губернатора провинции Альборз, к середине июня планируется произвести до 10 млн доз COV-Iran Barekat.
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