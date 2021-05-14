https://uz.sputniknews.ru/20210514/v-irane-pristupili-k-proizvodstvu-sobstvennoy-vaktsiny-cov-iran-barekat-18738544.html
В Иране приступили к производству собственной вакцины COV-Iran Barekat
В Иране приступили к производству собственной вакцины COV-Iran Barekat
Gроизводственная мощность позволит властям страны выпускать до трех миллиона доз отечественного препарата в месяц. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T19:21+0500
2021-05-14T19:21+0500
2021-05-14T19:25+0500
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вакцина
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Иране запущена первая промышленная линия по производству собственной вакцины COV-Iran Barekat. Об этом сообщает телеграм-канал Vaksinauz со ссылкой на новостное агентство IRNA.Отмечается, что производственная мощность позволит властям страны выпускать до трех миллиона доз отечественного препарата в месяц. По словам губернатора провинции Альборз, к середине июня планируется произвести до 10 млн доз COV-Iran Barekat.
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иран, вакцина
В Иране приступили к производству собственной вакцины COV-Iran Barekat
19:21 14.05.2021 (обновлено: 19:25 14.05.2021)
Gроизводственная мощность позволит властям страны выпускать до трех миллиона доз отечественного препарата в месяц.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
В Иране запущена первая промышленная линия по производству собственной вакцины COV-Iran Barekat. Об этом сообщает
телеграм-канал Vaksinauz со ссылкой на новостное агентство IRNA.
Отмечается, что производственная мощность позволит властям страны выпускать до трех миллиона доз отечественного препарата в месяц.
По словам губернатора провинции Альборз, к середине июня планируется произвести до 10 млн доз COV-Iran Barekat.