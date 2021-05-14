https://uz.sputniknews.ru/20210514/v-nurafshane-otkrylsya-novyy-avtovokzal--video-18737179.html
В Нурафшане открылся новый автовокзал — видео
В Нурафшане открылся новый автовокзал — видео
Внутри здания расположены кабинеты учредителей, зал администрации, комната матери и ребенка, кухня, двухполосные кассы, а также помещение для отдыха водителей. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T18:10+0500
2021-05-14T18:10+0500
2021-05-14T18:10+0500
общество
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нурафшон
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Нурафшане начал свою работу новый автовокзал площадью около 1 га. Об этом сообщили в Министерство транспорта со ссылкой на эфир телеканала "Узбекистан-24".Отмечается, что сооружение представляет собой современный двухэтажный комплекс, построенный компанией ООО "Давр-Транс-Плюс". Внутри здания расположены кабинеты учредителей, зал администрации, комната матери и ребенка, кухня, двухполосные кассы, а также помещение для отдыха водителей. В соответствии с расписанием Ташкентского областного управления транспорта, в настоящее время со станции начали курсировать автобусы по следующим маршрутам: №591"Нурафшан - Куйлюк", №345 "Нурафшан - Алимкент", №423 "Бургалик - Куйлюк", №437 "Нурафшан - Кайтмас" , №522 "Нурафшан - Куйлюк - Чирчик".
https://uz.sputniknews.ru/20180608/V-Uzbekistane-sozdadut-respublikanskuyu-kompaniyu-Avtovokzal-8461920.html
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автобусы, нурафшон, ташкентская область
В Нурафшане открылся новый автовокзал — видео
Внутри здания расположены кабинеты учредителей, зал администрации, комната матери и ребенка, кухня, двухполосные кассы, а также помещение для отдыха водителей.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
В Нурафшане начал свою работу новый автовокзал площадью около 1 га. Об этом сообщили
в Министерство транспорта со ссылкой на эфир телеканала "Узбекистан-24".
Отмечается, что сооружение представляет собой современный двухэтажный комплекс, построенный компанией ООО "Давр-Транс-Плюс".
Внутри здания расположены кабинеты учредителей, зал администрации, комната матери и ребенка, кухня, двухполосные кассы, а также помещение для отдыха водителей.
В соответствии с расписанием Ташкентского областного управления транспорта, в настоящее время со станции начали курсировать автобусы по следующим маршрутам: №591"Нурафшан - Куйлюк", №345 "Нурафшан - Алимкент", №423 "Бургалик - Куйлюк", №437 "Нурафшан - Кайтмас" , №522 "Нурафшан - Куйлюк - Чирчик".