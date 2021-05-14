https://uz.sputniknews.ru/20210514/v-prazdnichnye-dni-turistam-predostavili-skidki-v-otelyax-i-gostevyx-domax-uzbekistana-18732502.html
В праздничные дни туристам предоставили скидки в отелях и гостевых домах Узбекистана
В праздничные дни туристам предоставили скидки в отелях и гостевых домах Узбекистана
Также путешественники смогут посетить святыни, объекты культурного наследия и музеи по льготному тарифу, заплатив за входной билет на 30% меньше. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T15:28+0500
2021-05-14T15:28+0500
2021-05-14T15:33+0500
туризм
туристический бизнес
гостевые дома
туристы
отель
скидки
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В дни празднования Рамазан хайита в отелях, гостевых домах и на туристических объектах Узбекистана путешественникам предоставили большие скидки. Об этом сообщает Министерство туризма и спорта.Данная инициатива внедрена в соответствии с указом президента Узбекистана "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2021 году", а также согласно постановлению главы государства "О праздновании Рамазан Хайита".Таким образом, с 13 по 15 мая, по инициативе предпринимателей в сфере туризма, введены скидки от 3% до 40% в 237 отелях и гостевых домах республики , а также предусмотрена скидочная система от 5% до 43% на услуги в 141 заведениях общественного питания.Кроме этого, туристы смогут посетить святыни, объекты культурного наследия и музеи по льготному тарифу, заплатив за входной билет на 30% меньше, а на некоторые исторические памятники и вовсе посмотреть бесплатно.Отмечается, что все мероприятия проходят со строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических правил.
https://uz.sputniknews.ru/20201202/Turisty-po-vsemu-miru-nazvali-Uzbekistan-samym-perspektivnym-napravleniem-15520507.html
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туристический бизнес, гостевые дома, туристы, отель, скидки, узбекистан
В праздничные дни туристам предоставили скидки в отелях и гостевых домах Узбекистана
15:28 14.05.2021 (обновлено: 15:33 14.05.2021)
Также путешественники смогут посетить святыни, объекты культурного наследия и музеи по льготному тарифу, заплатив за входной билет на 30% меньше.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
В дни празднования Рамазан хайита в отелях, гостевых домах и на туристических объектах Узбекистана путешественникам предоставили большие скидки. Об этом сообщает
Министерство туризма и спорта.
Данная инициатива внедрена в соответствии с указом президента Узбекистана "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2021 году", а также согласно постановлению главы государства "О праздновании Рамазан Хайита".
Таким образом, с 13 по 15 мая, по инициативе предпринимателей в сфере туризма, введены скидки от 3% до 40% в 237 отелях и гостевых домах республики , а также предусмотрена скидочная система от 5% до 43% на услуги в 141 заведениях общественного питания.
Кроме этого, туристы смогут посетить святыни, объекты культурного наследия и музеи по льготному тарифу, заплатив за входной билет на 30% меньше, а на некоторые исторические памятники и вовсе посмотреть бесплатно.
Отмечается, что все мероприятия проходят со строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических правил.