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В России прошел чемпионат по скоростному копанию могил — видео
В России прошел чемпионат по скоростному копанию могил — видео
Для победы нужно было не только быстрее и аккуратнее всех выкопать могилу. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
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россия
кладбище
конкурс
новосибирск
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Новосибирске состоялся конкурс по скоростному копанию могил. Состязания прошли в местном парке при крематории.В чемпионате приняли участие действующие работники ритуальной службы в возрасте от 18 лет.Участники должны были на скорость вырыть ямы. Причем аккуратно и соблюдая необходимые размеры: 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину. Результат проверяли настоящими гробами. Главный приз — деньги: за первое место давалось 30 тысяч рублей, за второе — 20 тысяч рублей, а за третье — 10 тысяч рублей.Зачем проводится этот конкурс? Ожидается, что подобные мероприятия повысят качество похоронных работ и привлекут внимание молодежи к профессии работника ритуальных услуг.
россия
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кладбище, конкурс, новосибирск

В России прошел чемпионат по скоростному копанию могил — видео

16:09 14.05.2021 (обновлено: 16:10 14.05.2021)
451
© СС0 / Unsplash / Chelms VarthoumlienЧереп
Череп - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
© СС0 / Unsplash / Chelms Varthoumlien
Для победы нужно было не только быстрее и аккуратнее всех выкопать могилу.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Новосибирске состоялся конкурс по скоростному копанию могил. Состязания прошли в местном парке при крематории.
В чемпионате приняли участие действующие работники ритуальной службы в возрасте от 18 лет.
Участники должны были на скорость вырыть ямы. Причем аккуратно и соблюдая необходимые размеры: 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину.
Результат проверяли настоящими гробами. Главный приз — деньги: за первое место давалось 30 тысяч рублей, за второе — 20 тысяч рублей, а за третье — 10 тысяч рублей.
Зачем проводится этот конкурс? Ожидается, что подобные мероприятия повысят качество похоронных работ и привлекут внимание молодежи к профессии работника ритуальных услуг.
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