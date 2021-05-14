https://uz.sputniknews.ru/20210514/v-rossii-proshel-chempionat-po-skorostnomu-kopaniyu-mogil--video-18733275.html

В России прошел чемпионат по скоростному копанию могил — видео

В России прошел чемпионат по скоростному копанию могил — видео

Для победы нужно было не только быстрее и аккуратнее всех выкопать могилу. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

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россия

кладбище

конкурс

новосибирск

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Новосибирске состоялся конкурс по скоростному копанию могил. Состязания прошли в местном парке при крематории.В чемпионате приняли участие действующие работники ритуальной службы в возрасте от 18 лет.Участники должны были на скорость вырыть ямы. Причем аккуратно и соблюдая необходимые размеры: 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину. Результат проверяли настоящими гробами. Главный приз — деньги: за первое место давалось 30 тысяч рублей, за второе — 20 тысяч рублей, а за третье — 10 тысяч рублей.Зачем проводится этот конкурс? Ожидается, что подобные мероприятия повысят качество похоронных работ и привлекут внимание молодежи к профессии работника ритуальных услуг.

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кладбище, конкурс, новосибирск