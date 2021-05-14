Политика
"Вы не одни. Мы поддержим": Мирзиёев навестил маленьких пациентов Центра гематологии
18:12 14.05.2021 (обновлено: 18:13 14.05.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии
Всего в медучреждении сейчас проходят лечение 210 пациентов, в том числе 42 ребенка. В будущем там планируется использовать опыт российского центра имени Дмитрия Рогачева.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу посетил Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии, сообщает пресс-служба главы государства.
Мирзиёев пообщался с детьми, проходящими там лечение, и их мамами.
В настоящее время центр располагает тремя корпусами на 260 коек. Всего там сейчас находятся 210 пациентов, в том числе 42 ребенка.
"Я сегодня приехал сюда, чтобы создать для вас еще больше условий, чтобы больные побыстрее встали на ноги, сделать так, чтобы укрепить гарантии лечения. Все вы — мои дети. Ваша улыбка должна дарить счастье родителям. Живите с верой, что обязательно вылечитесь. Мы будем стараться сделать все необходимое для этого", — сказал Шавкат Мирзиёев на встрече с ребятами.
Он также поздравил детей и их мам с Рамазан хайитом.
"Не отчаивайтесь, ибо вы не одни. Мы поддержим. Построим новый центр, чтобы улучшить возможности сферы. В нем будут условия и для матерей, и для обучения детей, изменится и лечение. Больше всего хочу, чтобы вы побыстрее выздоровели и вернулись домой, к семье", — заявил узбекский лидер.
Он уделил внимание и врачам центра — поблагодарил их за самоотверженную работу и заботливое отношение к детям.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии
В ходе визита президент поручил построить новое здание для центра, создать отдельный центр детской онкогематологии с использованием опыта российского медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Там будут проводиться операции по аллогенной трансплантации — пересадке стволовых клеток крови.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРеспубликанский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии оказывает гематологическую и трансфузиологическую помощь, специализируется на профилактике и лечении онкогематологических заболеваний, проведении исследований в этой области.
В практику там внедрены методы высокодозной и интенсивной полихимиотерапии.
Десятого февраля 2020 года Мирзиёев подписал постановление, согласно которому в 2020-2024 годах на развитие гематологии в стране планируется направить более 546 миллиардов сумов и почти 71 миллион долларов.
В этом году сумма превысила 91 миллиард сумов.