https://uz.sputniknews.ru/20210514/vy-ne-odni-my-podderjim-mirziyoev-navestil-malenkix-patsientov-tsentra-gematologii-18735350.html

"Вы не одни. Мы поддержим": Мирзиёев навестил маленьких пациентов Центра гематологии

"Вы не одни. Мы поддержим": Мирзиёев навестил маленьких пациентов Центра гематологии

Всего в медучреждении сейчас проходят лечение 210 пациентов, в том числе 42 ребенка. В будущем там планируется использовать опыт российского центра имени... 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-14T18:12+0500

2021-05-14T18:12+0500

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политика

дети

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу посетил Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии, сообщает пресс-служба главы государства.Мирзиёев пообщался с детьми, проходящими там лечение, и их мамами.В настоящее время центр располагает тремя корпусами на 260 коек. Всего там сейчас находятся 210 пациентов, в том числе 42 ребенка.Он также поздравил детей и их мам с Рамазан хайитом.Он уделил внимание и врачам центра — поблагодарил их за самоотверженную работу и заботливое отношение к детям.В ходе визита президент поручил построить новое здание для центра, создать отдельный центр детской онкогематологии с использованием опыта российского медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Там будут проводиться операции по аллогенной трансплантации — пересадке стволовых клеток крови.Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии оказывает гематологическую и трансфузиологическую помощь, специализируется на профилактике и лечении онкогематологических заболеваний, проведении исследований в этой области.В практику там внедрены методы высокодозной и интенсивной полихимиотерапии.Десятого февраля 2020 года Мирзиёев подписал постановление, согласно которому в 2020-2024 годах на развитие гематологии в стране планируется направить более 546 миллиардов сумов и почти 71 миллион долларов.В этом году сумма превысила 91 миллиард сумов.

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дети, шавкат мирзиёев