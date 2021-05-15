https://uz.sputniknews.ru/20210515/ocherednaya-tragediya-v-uxane-shest-chelovek-pogibli-218-postradali-18744313.html
Очередная трагедия в Ухане: шесть человек погибли, 218 пострадали
Очередная трагедия в Ухане: шесть человек погибли, 218 пострадали
Власти города и провинции оперативно разработали план и развернули поисково-спасательную операцию, чтобы сократить число возможных жертв. 15.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-15T15:48+0500
2021-05-15T15:48+0500
2021-05-15T15:48+0500
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. На китайский город Ухань обрушился разрушительный торнадо. Стихия унесла жизни шести человек, 218 пострадали, 41 числится пропавшим без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные управления по чрезвычайным ситуациям города.В 20.39 по пекинскому времени (17.39 по ташкентскому времени) торнадо произошел в пригородном районе города Ухань Цайдянь и в районе Цзуньшань в зоне экономического развития Уханя. Скорость ветра достигала 23 метров в секунду.Полностью разрушены 27 домов, повреждения получили 400 строений, два башенных крана, повалены деревья.Власти города и провинции оперативно разработали план и развернули поисково-спасательную операцию, чтобы сократить число возможных жертв.Ранее стало известно, что в пятницу около 19.00 по местному времени (16.00 по ташкентскому времени) торнадо обрушился на поселок Шэнцзэ в восточной провинции Цзянсу, в результате один человек погиб, 21 были госпитализированы.
https://uz.sputniknews.ru/20200305/Tornado-v-Tennessy-razrushenni-mosti-video-13599932.html
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стихия, погибшие, китай
Очередная трагедия в Ухане: шесть человек погибли, 218 пострадали
Власти города и провинции оперативно разработали план и развернули поисково-спасательную операцию, чтобы сократить число возможных жертв.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik.
На китайский город Ухань обрушился разрушительный торнадо. Стихия унесла жизни шести человек, 218 пострадали, 41 числится пропавшим без вести. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на данные управления по чрезвычайным ситуациям города.
В 20.39 по пекинскому времени (17.39 по ташкентскому времени) торнадо произошел в пригородном районе города Ухань Цайдянь и в районе Цзуньшань в зоне экономического развития Уханя. Скорость ветра достигала 23 метров в секунду.
Полностью разрушены 27 домов, повреждения получили 400 строений, два башенных крана, повалены деревья.
Власти города и провинции оперативно разработали план и развернули поисково-спасательную операцию, чтобы сократить число возможных жертв.
Ранее стало известно, что в пятницу около 19.00 по местному времени (16.00 по ташкентскому времени) торнадо обрушился на поселок Шэнцзэ в восточной провинции Цзянсу, в результате один человек погиб, 21 были госпитализированы.