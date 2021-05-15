https://uz.sputniknews.ru/20210515/ocherednaya-tragediya-v-uxane-shest-chelovek-pogibli-218-postradali-18744313.html

Очередная трагедия в Ухане: шесть человек погибли, 218 пострадали

Очередная трагедия в Ухане: шесть человек погибли, 218 пострадали

Власти города и провинции оперативно разработали план и развернули поисково-спасательную операцию, чтобы сократить число возможных жертв. 15.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-15T15:48+0500

2021-05-15T15:48+0500

2021-05-15T15:48+0500

в мире

стихия

погибшие

китай

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. На китайский город Ухань обрушился разрушительный торнадо. Стихия унесла жизни шести человек, 218 пострадали, 41 числится пропавшим без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные управления по чрезвычайным ситуациям города.В 20.39 по пекинскому времени (17.39 по ташкентскому времени) торнадо произошел в пригородном районе города Ухань Цайдянь и в районе Цзуньшань в зоне экономического развития Уханя. Скорость ветра достигала 23 метров в секунду.Полностью разрушены 27 домов, повреждения получили 400 строений, два башенных крана, повалены деревья.Власти города и провинции оперативно разработали план и развернули поисково-спасательную операцию, чтобы сократить число возможных жертв.Ранее стало известно, что в пятницу около 19.00 по местному времени (16.00 по ташкентскому времени) торнадо обрушился на поселок Шэнцзэ в восточной провинции Цзянсу, в результате один человек погиб, 21 были госпитализированы.

https://uz.sputniknews.ru/20200305/Tornado-v-Tennessy-razrushenni-mosti-video-13599932.html

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стихия, погибшие, китай