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https://uz.sputniknews.ru/20210515/shtrafy-i-tyurma-ujestochaetsya-otvetstvennost-za-samovolnyy-zaxvat-zemli-18744680.html
Штрафы и тюрьма: ужесточается ответственность за самовольный захват земли
Штрафы и тюрьма: ужесточается ответственность за самовольный захват земли
В связи с совершенствованием системы учета земель и государственного кадастра в некоторые законодательные акты решено было внести изменения и дополнения. Уже... 15.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-15T17:11+0500
2021-05-15T17:11+0500
общество
уголовная ответственность
захват
земля
штраф
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В закон "О государственной власти на местах" хотят внести изменения, предусматривающие предоставление права гражданам, предприятиям и общественным организациям обжаловать решения, принятые Кенгашами народных депутатов и хокимами в судебном порядке (по действующему закону можно обжаловать лишь акты хокима).Усиливаются санкции за допущение самозахвата земли.Изменения предложено внести и в Уголовный кодекс. В частности, если землевладелец, землепользователь или арендатор земельного участка не предпринял мер по недопущению самовольного захвата орошаемых земель, после применения административного взыскания за такое же деяние, и даже не сообщил об этом в уполномоченные органы, он будет наказан. Нарушителю придется или выплатить от 100 до 400 БРВ, выполнить обязательные общественные работы до 360 часов или исправительные работы до двух лет. Его может ожидать также ограничение свободы от одного года до трех лет или лишение свободы до трех лет (по действующему закону штраф составляет от 100 до 150 БРВ).То же правонарушение, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, карается штрафом от 300 до 500 БРВ или исправительными работами от двух до трех лет либо ограничением свободы от трех до пяти лет или лишением свободы от трех до пяти лет (сейчас штрафы составляют от 150 до 300 БРВ).Повысятся размеры штрафов за самовольный захват земельных участков либо строительные работы на прилегающих и несмежных земельных участках, совершенный после применения административного взыскания за такое же действие. Заплатить придется от 300 до 400 БРВ (сейчас от 50 до 100). Штрафы могут быть заменены на исправительные работы до трех лет либо ограничение свободы до одного года или лишение свободы до одного года.Кроме того, вводятся дополнительные нормы, устанавливающие штрафы за самовольный захват орошаемых земельных участков и проведение на них строительных работ, в размере от 450 до 500 БРВ либо ограничение или лишение свободы на срок от двух до трех лет.Если преступление совершено впервые, то при возврате земельного участка в течение тридцати дней, нарушитель не подлежит наказанию ограничением или лишением свободы.Еще большие сроки лишения свободы могут применить за продажу или незаконную передачу прав на орошаемые земли третьим лицам – до 5 лет лишения свободы. А штрафы при повторном правонарушении, сговоре групп лиц или при использовании служебных полномочий составят от 500 до 600 БРВ.Также вводятся штрафы за несообщение информации о самовольном захвате земли в уполномоченные органы и за несвоевременную госрегистрацию прав на недвижимое имущество.
https://uz.sputniknews.ru/20190816/Kak-poluchit-v-polzovanie-zemelnyy-uchastok-12254972.html
https://uz.sputniknews.ru/20180905/Spetsialisty-FAO-rasskazhut-v-Tashkente-o-zemledelii-s-minimalnymi-zatratami-9329752.html
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уголовная ответственность, захват, земля, штраф, узбекистан

Штрафы и тюрьма: ужесточается ответственность за самовольный захват земли

17:11 15.05.2021
1312
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВыращивание клубники
Выращивание клубники - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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В связи с совершенствованием системы учета земель и государственного кадастра в некоторые законодательные акты решено было внести изменения и дополнения. Уже готов проект документа.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В закон "О государственной власти на местах" хотят внести изменения, предусматривающие предоставление права гражданам, предприятиям и общественным организациям обжаловать решения, принятые Кенгашами народных депутатов и хокимами в судебном порядке (по действующему закону можно обжаловать лишь акты хокима).
Усиливаются санкции за допущение самозахвата земли.
Изменения предложено внести и в Уголовный кодекс. В частности, если землевладелец, землепользователь или арендатор земельного участка не предпринял мер по недопущению самовольного захвата орошаемых земель, после применения административного взыскания за такое же деяние, и даже не сообщил об этом в уполномоченные органы, он будет наказан. Нарушителю придется или выплатить от 100 до 400 БРВ, выполнить обязательные общественные работы до 360 часов или исправительные работы до двух лет. Его может ожидать также ограничение свободы от одного года до трех лет или лишение свободы до трех лет (по действующему закону штраф составляет от 100 до 150 БРВ).
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То же правонарушение, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, карается штрафом от 300 до 500 БРВ или исправительными работами от двух до трех лет либо ограничением свободы от трех до пяти лет или лишением свободы от трех до пяти лет (сейчас штрафы составляют от 150 до 300 БРВ).
Повысятся размеры штрафов за самовольный захват земельных участков либо строительные работы на прилегающих и несмежных земельных участках, совершенный после применения административного взыскания за такое же действие. Заплатить придется от 300 до 400 БРВ (сейчас от 50 до 100). Штрафы могут быть заменены на исправительные работы до трех лет либо ограничение свободы до одного года или лишение свободы до одного года.
Кроме того, вводятся дополнительные нормы, устанавливающие штрафы за самовольный захват орошаемых земельных участков и проведение на них строительных работ, в размере от 450 до 500 БРВ либо ограничение или лишение свободы на срок от двух до трех лет.
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Если преступление совершено впервые, то при возврате земельного участка в течение тридцати дней, нарушитель не подлежит наказанию ограничением или лишением свободы.
Еще большие сроки лишения свободы могут применить за продажу или незаконную передачу прав на орошаемые земли третьим лицам – до 5 лет лишения свободы. А штрафы при повторном правонарушении, сговоре групп лиц или при использовании служебных полномочий составят от 500 до 600 БРВ.
Также вводятся штрафы за несообщение информации о самовольном захвате земли в уполномоченные органы и за несвоевременную госрегистрацию прав на недвижимое имущество.
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