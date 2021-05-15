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Теперь безопаснее: в Ташкенте установили первый сенсорный светофор
Теперь безопаснее: в Ташкенте установили первый сенсорный светофор
С приближением пешехода к краю дороги срабатывает сенсор, который переключает светофор в режим, разрешающий переход. 15.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-15T12:11+0500
2021-05-15T12:11+0500
общество
пешеходы
алмазарский район
гувд ташкента
установка светофоров
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Рядом со средней школой №15 в Алмазарском районе столицы усовершенствовали пешеходный переход.Сотрудники Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента рассказали, что в экспериментальном порядке нанесли дорожную разметку, установили светофор с сенсором и светодиодной подсветкой, которая дублирует разрешающий и запрещающий сигналы в виде полосы над дорогой. Это позволит водителям быть более внимательными около школы.Еще одно существенное новшество: с приближением пешехода к краю дороги срабатывает сенсор, который переключает светофор в режим, разрешающий переход. Эти меры должны повысить безопасность перехода дороги учащимися школы.Напомним, в 2019 году в Ташкенте утвердили территориальную программу обеспечения безопасности дорожного движения на 2019-2020 годы.Программа включает инвентаризацию дорожных знаков и светофоров, изучение дорожной ситуации для предотвращения заторов, строительство дополнительных парковочных мест и другие меры.
https://uz.sputniknews.ru/20190305/Na-opasnom-perekrestke-v-Tashkente-ustanavlivayut-svetofor---voditeli-likuyut-10965625.html
алмазарский район
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пешеходы, алмазарский район, гувд ташкента, установка светофоров

Теперь безопаснее: в Ташкенте установили первый сенсорный светофор

12:11 15.05.2021
1003
© Пресс-служба ГУВД ТашкентаВ Ташкенте установили первый сенсорный светофор
В Ташкенте установили первый сенсорный светофор - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2021
© Пресс-служба ГУВД Ташкента
С приближением пешехода к краю дороги срабатывает сенсор, который переключает светофор в режим, разрешающий переход.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Рядом со средней школой №15 в Алмазарском районе столицы усовершенствовали пешеходный переход.
Сотрудники Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента рассказали, что в экспериментальном порядке нанесли дорожную разметку, установили светофор с сенсором и светодиодной подсветкой, которая дублирует разрешающий и запрещающий сигналы в виде полосы над дорогой. Это позволит водителям быть более внимательными около школы.
Еще одно существенное новшество: с приближением пешехода к краю дороги срабатывает сенсор, который переключает светофор в режим, разрешающий переход.
Установка светофора на пересечении улиц Сарыкульской и Янгизамон в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2019
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На опасном перекрестке в Ташкенте устанавливают светофор - водители ликуют
5 марта 2019, 13:12
273
Эти меры должны повысить безопасность перехода дороги учащимися школы.
Напомним, в 2019 году в Ташкенте утвердили территориальную программу обеспечения безопасности дорожного движения на 2019-2020 годы.
Программа включает инвентаризацию дорожных знаков и светофоров, изучение дорожной ситуации для предотвращения заторов, строительство дополнительных парковочных мест и другие меры.
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