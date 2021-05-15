https://uz.sputniknews.ru/20210515/teper-bezopasnee-v-tashkente-ustanovili-pervyy-sensornyy-svetofor-18742571.html

Теперь безопаснее: в Ташкенте установили первый сенсорный светофор

Теперь безопаснее: в Ташкенте установили первый сенсорный светофор

С приближением пешехода к краю дороги срабатывает сенсор, который переключает светофор в режим, разрешающий переход. 15.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-15T12:11+0500

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общество

пешеходы

алмазарский район

гувд ташкента

установка светофоров

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Рядом со средней школой №15 в Алмазарском районе столицы усовершенствовали пешеходный переход.Сотрудники Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента рассказали, что в экспериментальном порядке нанесли дорожную разметку, установили светофор с сенсором и светодиодной подсветкой, которая дублирует разрешающий и запрещающий сигналы в виде полосы над дорогой. Это позволит водителям быть более внимательными около школы.Еще одно существенное новшество: с приближением пешехода к краю дороги срабатывает сенсор, который переключает светофор в режим, разрешающий переход. Эти меры должны повысить безопасность перехода дороги учащимися школы.Напомним, в 2019 году в Ташкенте утвердили территориальную программу обеспечения безопасности дорожного движения на 2019-2020 годы.Программа включает инвентаризацию дорожных знаков и светофоров, изучение дорожной ситуации для предотвращения заторов, строительство дополнительных парковочных мест и другие меры.

https://uz.sputniknews.ru/20190305/Na-opasnom-perekrestke-v-Tashkente-ustanavlivayut-svetofor---voditeli-likuyut-10965625.html

алмазарский район

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пешеходы, алмазарский район, гувд ташкента, установка светофоров