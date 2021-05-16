https://uz.sputniknews.ru/20210516/18753021.html

Земля задрожала: в Харькове снесли 6-метровое строение

Земля задрожала: в Харькове снесли 6-метровое строение

Первый этаж 60-метрового строения разрушился сразу, после чего башня начала крениться в сторону, а через несколько мгновений рухнула, подняв тучу белой пыли. 16.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-16T19:03+0500

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Здание заброшенного элеватора в Харькове, которое не использовалось более 25 лет, демонтировали взрывом. Об этом заранее предупредили местных жителей, перекрыли движение на близлежащих улицах и оцепили территорию вокруг.Взрывчатку расположили внизу. Первый этаж 60-метрового строения разрушился сразу, после чего башня начала крениться в сторону, а через несколько мгновений рухнула, подняв тучу белой пыли.Нужно отметить, что аварийную башню облюбовали местные экстремалы, однако их трюки нередко заканчивались трагично. Власти давно планировали демонтаж, но ждали благоприятной погоды.

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