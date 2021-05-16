https://uz.sputniknews.ru/20210516/boksery-uzbekistana-zavoevali-chetyre-zolotyx-medali-mejdunarodnogo-turnira-18751229.html

Боксеры Узбекистана завоевали четыре золотых медали международного турнира

Боксеры Узбекистана завоевали четыре золотых медали международного турнира

В общей сложности в копилке сборной Узбекистана 8 наград международного турнира: 4 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых. 16.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-16T15:48+0500

2021-05-16T15:48+0500

2021-05-16T15:48+0500

спорт

национальный олимпийский комитет узбекистана

бокс

боксер

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В российском Хабаровске завершился международный турнир по боксу с участиме спортсменов из 19 стран. Его организовали в память о герое Советского Союза Константине Короткове.По данным Национального олимпийского комитета Узбекистана, отечественные спортсмены завоевали 4 золота, 1 серебро и 3 бронзы.На первую ступень пьедестала почета поднялись Мироншох Ибрагимов, Хуршид Расулжонов, Мужибилло Турсунов, Лазизбек Муллажонов.На второй ступени оказался Мадияр Саидрахимов. Третьи места в своих весовых категориях на счету Сохиба Содикжонова, Жахонгира Рахмонова и Сухроба Каюмова.

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национальный олимпийский комитет узбекистана, бокс, боксер