https://uz.sputniknews.ru/20210516/poymali-s-polichnym-vzlomschika-bankomata-zaderjali-na-meste-prestupleniya-18748334.html

Поймали с поличным: взломщика банкомата задержали на месте преступления

Поймали с поличным: взломщика банкомата задержали на месте преступления

Нацгвардейцы прибыли на место преступления через считанные минуты, появившись на пороге отделения банка как раз в тот момент, когда мужчина пытался взломать... 16.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-16T12:02+0500

2021-05-16T12:02+0500

2021-05-16T12:02+0500

происшествия

нацгвардия

самаркандская область

банкоматы

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Сотрудники Нацгвардии задержали в Самаркандской области несостоявшегося вора, который хотел взломать банкомат и забрать оттуда наличные, сообщили в ведомстве.Казалось бы, злоумышленник четко спланировал дело: в ночное время он пришел в Иштиханское отделение Народного банка, захватил и орудие преступления - небольшой металлический ломик удобно помещался в кармане и не привлекал внимание. Однако упустил одну деталь. На камерах видеонаблюдения он был виден как на ладони. Нацгвардейцы прибыли на место преступления через считанные минуты, появившись на пороге отделения банка как раз в тот момент, когда мужчина пытался взломать крышку банкомата.Это оказался местный житель, его задержали с поличным. Расследование продолжают сотрудники УВД Самаркандской области.

https://uz.sputniknews.ru/20210225/Sotrudniki-Narodnogo-banka-vorovali-dengi-iz-bankomata-16075613.html

самаркандская область

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нацгвардия, самаркандская область, банкоматы