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https://uz.sputniknews.ru/20210516/sotrudnika-nalogovoy-inspektsii-zaderjali-v-moment-polucheniya-vzyatki-18750901.html
Сотрудника налоговой инспекции задержали в момент получения взятки
Сотрудника налоговой инспекции задержали в момент получения взятки
Служба госбезопасности распространила кадры задержания налогового инспектора, который требовал взятку от предпринимателя. 16.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-16T14:18+0500
2021-05-16T14:18+0500
происшествия
государственный налоговый комитет
взятка
задержание
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Задержан инспектор ГНИ Юнусабадского района Ташкента в момент получения взятки. Кадры оперативного мероприятия показали в репортаже телеканала Узбекистан 24 со ссылкой на пресс-службу СГБ.Задержанный потребовал 3,5 тысячи долларов у учредителя метного предприятия, а взамен пообещал выдать положительное заключение по результатам запланированной налоговой проверки.
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государственный налоговый комитет, взятка, задержание

Сотрудника налоговой инспекции задержали в момент получения взятки

14:18 16.05.2021
901
© CC0 / Unsplash / Giorgio TrovatoДоллары
Доллары - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2021
© CC0 / Unsplash / Giorgio Trovato
Служба госбезопасности распространила кадры задержания налогового инспектора, который требовал взятку от предпринимателя.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Задержан инспектор ГНИ Юнусабадского района Ташкента в момент получения взятки. Кадры оперативного мероприятия показали в репортаже телеканала Узбекистан 24 со ссылкой на пресс-службу СГБ.
Задержанный потребовал 3,5 тысячи долларов у учредителя метного предприятия, а взамен пообещал выдать положительное заключение по результатам запланированной налоговой проверки.
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