https://uz.sputniknews.ru/20210516/v-botanicheskom-sadu-vspyxnul-pojar-18751049.html

В Ботаническом саду вспыхнул пожар

В Ботаническом саду вспыхнул пожар

К счастью огонь не распространился на основную часть сада, лесной фонд не пострадал. 16.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-16T14:48+0500

2021-05-16T14:48+0500

2021-05-16T14:48+0500

происшествия

ботанический сад

пожарные

мчс узбекистана

пожар

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. На заднем дворе Ташкентского ботанического сада сегодня в 11:55 по ташкентскому времени произошло возгорание, сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана. Огонь охватил открытое поле с сухой травой и кустами.На место немедленно прибыли бригады спасателей столичного Управления по ЧС. Пожарные своевременно локализовали огонь, чтобы он не распространился на приусадебный участок.По данным пресс-службы МЧС, пострадавших в огне нет. Лесной фонд ботанического сада также остался нетронут пожаром.Специалисты выясняют причины произошедшего.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ботанический сад, пожарные, мчс узбекистана, пожар