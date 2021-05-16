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В Ботаническом саду вспыхнул пожар
В Ботаническом саду вспыхнул пожар
К счастью огонь не распространился на основную часть сада, лесной фонд не пострадал. 16.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-16T14:48+0500
2021-05-16T14:48+0500
2021-05-16T14:48+0500
происшествия
ботанический сад
пожарные
мчс узбекистана
пожар
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. На заднем дворе Ташкентского ботанического сада сегодня в 11:55 по ташкентскому времени произошло возгорание, сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана. Огонь охватил открытое поле с сухой травой и кустами.На место немедленно прибыли бригады спасателей столичного Управления по ЧС. Пожарные своевременно локализовали огонь, чтобы он не распространился на приусадебный участок.По данным пресс-службы МЧС, пострадавших в огне нет. Лесной фонд ботанического сада также остался нетронут пожаром.Специалисты выясняют причины произошедшего.
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ботанический сад, пожарные, мчс узбекистана, пожар
В Ботаническом саду вспыхнул пожар
К счастью огонь не распространился на основную часть сада, лесной фонд не пострадал.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik.
На заднем дворе Ташкентского ботанического сада сегодня в 11:55 по ташкентскому времени произошло возгорание, сообщили
в пресс-службе МЧС Узбекистана. Огонь охватил открытое поле с сухой травой и кустами.
На место немедленно прибыли бригады спасателей столичного Управления по ЧС. Пожарные своевременно локализовали огонь, чтобы он не распространился на приусадебный участок.
По данным пресс-службы МЧС, пострадавших в огне нет. Лесной фонд ботанического сада также остался нетронут пожаром.
Специалисты выясняют причины произошедшего.