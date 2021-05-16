https://uz.sputniknews.ru/20210516/v-uzbekistane-skonchalsya-izvestnyy-rejisser-baxodir-yuldashev-18747868.html

В Узбекистане скончался известный режиссер Баходир Юлдашев

В Узбекистане скончался известный режиссер Баходир Юлдашев

Мэтр отечественного кинематографа Баходир Юлдашев в свои 29 лет стал главным режиссером драматического театра имени Хамзы. 16.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-16T11:37+0500

2021-05-16T11:37+0500

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Отечественная школа кинематографии понесла тяжелую утрату. Сегодня стало известно о смерти народного артиста, заслуженного деятеля искусств Узбекистана Баходира Юлдашева. Ему было 76 лет, сообщает пресс-служба агентства кинематографии.Известный кинодеятель родился в 1945 году в городе Каттакурган Самаркандской области. Его родители были художниками. В 1970 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт. С 1971 по 1974 годах работал режиссером узбекского академического драматического театра имени Хамзы, а с 1974 по 1984 годы уже занимал должность главного режиссера этого театра.Режиссер многих спектаклей, Баходир Юлдашев также играл на сцене. Как актер он создал образы Олхинбека ("Огненные дороги"), Мухтарова ("Встреча на горе"), Шерзода ("Алмазный пояс"), Собирова ("Повар").Похоронят народного артиста на родине - в городе Каттакургане Самаркандской области.

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кинематограф, кинорежиссер, смерть, режиссер, узбекистан