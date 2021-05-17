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https://uz.sputniknews.ru/20210517/-it-park-budet-sotrudnichat-s-krupneyshey-obrazovatelnoy-platformoy-18769319.html
IT Park будет сотрудничать с крупнейшей образовательной платформой
IT Park будет сотрудничать с крупнейшей образовательной платформой
В рамках сотрудничества Coursera и IT Park намерены вместе реализовывать ряд крупных образовательных проектов. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-17T19:23+0500
2021-05-17T19:23+0500
общество
it-технологии
образование
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. IT Park подписал меморандум о сотрудничестве с образовательной онлайн-платформой Coursera, сообщили в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций. В рамках подписания намечено сотрудничество в реализации ряда крупных проектов.Для справки: Coursera – это обширная, глобальная образовательная онлайн-платформа, основанная профессорами Стэнфордского университета Эндрю Ин и Дафной Коллер. Она включает в себя видеоматериалы в различных образовательных направлениях, подготовленных ведущими университетами и компаниями.Год назад безработным в Узбекистане предоставили возможность бесплатно пройти любой курс на самой известной образовательной онлайн-платформе Coursera. В результате на ней зарегистрировались и прошли обучение свыше 5 тысяч узбекистанцев.
https://uz.sputniknews.ru/20180524/vuzi-uzbekistan-onlain-obuchenie-8296032.html
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it-технологии, образование, узбекистан

IT Park будет сотрудничать с крупнейшей образовательной платформой

19:23 17.05.2021
1033
© CC0 / Unsplash / Christin HumeДевушка за ноутбуком
Девушка за ноутбуком - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2021
© CC0 / Unsplash / Christin Hume
В рамках сотрудничества Coursera и IT Park намерены вместе реализовывать ряд крупных образовательных проектов.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. IT Park подписал меморандум о сотрудничестве с образовательной онлайн-платформой Coursera, сообщили в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.
В рамках подписания намечено сотрудничество в реализации ряда крупных проектов.
Для справки: Coursera – это обширная, глобальная образовательная онлайн-платформа, основанная профессорами Стэнфордского университета Эндрю Ин и Дафной Коллер. Она включает в себя видеоматериалы в различных образовательных направлениях, подготовленных ведущими университетами и компаниями.
Пользователь за работой - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2018
Общество
Вузы Узбекистана впервые официально вводят дистанционное онлайн-обучение
24 мая 2018, 09:22
1984
Год назад безработным в Узбекистане предоставили возможность бесплатно пройти любой курс на самой известной образовательной онлайн-платформе Coursera. В результате на ней зарегистрировались и прошли обучение свыше 5 тысяч узбекистанцев.
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