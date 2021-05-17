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Денежные переводы из России – самые выгодные в мире: мигранты спасают экономики стран СНГ
Денежные переводы из России – самые выгодные в мире: мигранты спасают экономики стран СНГ
Пандемия не оказала существенного негативного влияния на объем денежных переводов в мире. По сравнению с 2019 годом показатель снизился всего на 1,6% — до $540... 17.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-17T13:54+0500
2021-05-17T14:11+0500
общество
трудовые мигранты
денежные переводы
мигранты
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik, Никита Чикунов. Переводы денег из России за рубеж признаны самыми выгодными в мире, а за минувший год их стоимость снизилась еще больше. Это помогло сохранить докризисный объем переводов в страны ближнего зарубежья и поддержать региональные экономики в период пандемии. Продолжат ли тарифы на переводы снижаться и какую выгоду из низкой стоимости переводов извлекают страны-участницы СНГ – выяснял Sputnik. Почти бесплатноВ 2020 году денежные переводы из России в страны ближнего и дальнего зарубежья оказались самыми выгодными в мире. Более того, за минувший год их стоимость уменьшилась с 2,11% до 1%, следует доклада Всемирного банка (ВБ) по вопросам миграции и развития.В то же время средняя стоимость отправки $200 для единого региона Европы и Центральной Азии, куда эксперты банка относят и Россию, составила 6,42%. Это более чем в два раза выше целевого ориентира в 3%, обозначенного международной финансовой организацией. Самыми дешевыми, по данным ВБ, стали транзакции из России в Грузию (1% от суммы), а наиболее дорогими – из Турции в Болгарию (около 12%). В докладе отмечается, что пандемия не оказала существенного негативного влияния на объем денежных переводов в мире. По сравнению с 2019 годом показатель снизился всего на 1,6% — до $540 млрд (во время финансового кризиса 2009 года объем переводов упал на 11%). Такие результаты во Всемирном банке объясняют тем, что экономическая ситуация в популярных для трудовых мигрантов странах была лучше ожидаемой. Между тем, по данным Центрального банка РФ (ЦБ), в 2020 году в России фиксировался четырехлетний минимум по объему переводов за рубеж – $7,4 млрд. Меньше было только в 2017-м – $7,3 млрд. Причинами сокращения в ЦБ посчитали снижение курса рубля, падение общемировых цен на нефть и пандемию. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! &gt;&gt;Больше всего переводов из России в прошлом году пришлось на страны СНГ – $6,2 млрд. Во все страны ближнего зарубежья (включая Абхазию и Южную Осетию) поступило $6,46 млрд – несколько больше, чем в 2019-м ($6,42 млрд). Плюсы конкуренции Постепенное удешевление трансграничных переводов – это общемировая тенденция последних двух-трех лет, обращает внимание исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. "Снижение стоимости транзакций фиксируется во всем мире на протяжении нескольких лет. Надо сказать, что 2020 год для России рекордным не был. Во втором и третьем кварталах переводы сильно дорожали – до 1,9%. Очень серьезное понижение мы увидели только в четвертом квартале", — объясняет он. Среди причин этого эксперт выделяет переход на электронные каналы, которые обходятся платежным системам дешевле, чем прием и выдача наличных средств, а также организацию маркетинговых программ для привлечения новых клиентов.Лидерство России, отмеченное Всемирным банком, стало результатом грамотного регулирования со стороны ЦБ РФ, уверяет исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова."Банк России старается максимально содействовать усилению конкуренции на российском рынке денежных переводов. Конкуренция между различными платежными системами сейчас предельно высока – именно этот фактор обеспечил кратное снижение стоимости транзакций", — говорит она. Еще одна причина снижения стоимости переводов связана с повышающимся интересом банков к этой сфере, считает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. "Раньше в России доминировали системы денежных переводов, однако в последние время рынок становится интересен банкам. Они заключают трансграничные соглашения (с банками в других странах – Sputnik), позволяющие физическим лицам переводить деньги между организациями по сниженной ставке", — объясняет аналитик. При этом стоимость в 1% выглядит заниженной, добавляет она. В расчетах Всемирного банка могли не учитываться конверсионные операции – обмен валюты одной страны на валюту другой. "Банки и платежные системы иногда снижают номинальную стоимость переводов, в некоторых случаях до 0%. Тогда они зарабатывают на конверсии, например, при переводе рублей в доллары и из долларов в казахстанские тенге", — напоминает Наталия Ракова.В ближайшей перспективе, если нынешняя ситуация на российском рынке не изменится в худшую сторону, стоимость переводов может дополнительно снизиться, предполагает Мария Михайлова.Платежи спасают экономикиВо время пандемии денежные переводы стали огромной поддержкой для всех постсоветских стран. В особенности – для Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Поступления от трудовых мигрантов составляют одну из главных доходных статей для бюджетов этих государств, указывает директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец. "Основной источник поступления валюты для почти всех республик Центральной Азии – переводы мигрантов. В этих странах не произошло катастрофического обвала экономики во многом благодаря тому, что платежные системы в России исправно работали", — объясняет он. Перед началом пандемии в России насчитывалось свыше 13 миллионов мигрантов из республик бывшего СССР. По данным Центробанка, в 2019 году в страны ближнего зарубежья было отправлено $6,42 млрд или немногим меньше половины годового бюджета самого богатого российского региона – Москвы ($15,7 млрд в 2019-м). Эти деньги сыграли существенную роль в поддержке национальных экономик, отмечают опрошенные Sputnik эксперты. В частности, важное место денежные переводы занимают в финансовых потоках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), считают в Евразийском банке развития (ЕАБР). "Переводы из России – значительный источник поддержки покупательной способности населения в ряде стран Союза. В структуре ВВП Кыргызстана и Армении они составляют 23 и 8% соответственно. В других странах - Беларуси и Казахстане – они не играют такой важной роли, составляя менее 1% ВВП", — отмечали экономисты. Доходы от поступлений трудовых мигрантов могут вырасти в несколько раз, если партнеры России по ЕАЭС, а в перспективе и другие страны СНГ, подключатся к Системе быстрых платежей (СБП) российского ЦБ. Сейчас такую возможность прорабатывает Беларусь, которая может присоединится к системе уже в середине 2022 года.СБП заработала в России в 2019 году. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона без комиссии (до 100 тыс. рублей) вне зависимости от банка отправителя и получателя."Присоединение к системе серьезно удешевит международные денежные переводы, в каком-то смысле даже сделает их бесплатными. Я думаю, этого бы очень хотели не только наши партнеры по ЕАЭС, но и другие страны СНГ, которые пополняют свой бюджет за счет переводов от трудящихся в России граждан", — резюмирует старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.
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https://uz.sputniknews.ru/20201118/Denezhnye-perevody-iz-Rossii-v-SNG-za-2-goda-dostigli-svoego-maksimuma-15425371.html
https://uz.sputniknews.ru/20200529/Padenie-i-rost-Kak-COVID-19-povliyal-na-denezhnye-perevody-iz-Rossii-14250294.html
https://uz.sputniknews.ru/20200713/Vzlet-posle-padeniya-denezhnye-perevody-migrantov-iz-Rossii-rezko-vyrosli-14529556.html
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трудовые мигранты, денежные переводы, мигранты, узбекистан

Денежные переводы из России – самые выгодные в мире: мигранты спасают экономики стран СНГ

13:54 17.05.2021 (обновлено: 14:11 17.05.2021)
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© Sputnik / Владимир ТрефиловДенежные купюры.
Денежные купюры. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
Пандемия не оказала существенного негативного влияния на объем денежных переводов в мире. По сравнению с 2019 годом показатель снизился всего на 1,6% — до $540 млрд (во время финансового кризиса 2009 года объем переводов упал на 11%).
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik, Никита Чикунов. Переводы денег из России за рубеж признаны самыми выгодными в мире, а за минувший год их стоимость снизилась еще больше. Это помогло сохранить докризисный объем переводов в страны ближнего зарубежья и поддержать региональные экономики в период пандемии.
Продолжат ли тарифы на переводы снижаться и какую выгоду из низкой стоимости переводов извлекают страны-участницы СНГ – выяснял Sputnik.

Почти бесплатно

В 2020 году денежные переводы из России в страны ближнего и дальнего зарубежья оказались самыми выгодными в мире. Более того, за минувший год их стоимость уменьшилась с 2,11% до 1%, следует доклада Всемирного банка (ВБ) по вопросам миграции и развития.
В то же время средняя стоимость отправки $200 для единого региона Европы и Центральной Азии, куда эксперты банка относят и Россию, составила 6,42%. Это более чем в два раза выше целевого ориентира в 3%, обозначенного международной финансовой организацией. Самыми дешевыми, по данным ВБ, стали транзакции из России в Грузию (1% от суммы), а наиболее дорогими – из Турции в Болгарию (около 12%).
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В докладе отмечается, что пандемия не оказала существенного негативного влияния на объем денежных переводов в мире. По сравнению с 2019 годом показатель снизился всего на 1,6% — до $540 млрд (во время финансового кризиса 2009 года объем переводов упал на 11%). Такие результаты во Всемирном банке объясняют тем, что экономическая ситуация в популярных для трудовых мигрантов странах была лучше ожидаемой.
Между тем, по данным Центрального банка РФ (ЦБ), в 2020 году в России фиксировался четырехлетний минимум по объему переводов за рубеж – $7,4 млрд. Меньше было только в 2017-м – $7,3 млрд. Причинами сокращения в ЦБ посчитали снижение курса рубля, падение общемировых цен на нефть и пандемию.
Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>
Больше всего переводов из России в прошлом году пришлось на страны СНГ – $6,2 млрд. Во все страны ближнего зарубежья (включая Абхазию и Южную Осетию) поступило $6,46 млрд – несколько больше, чем в 2019-м ($6,42 млрд).

Плюсы конкуренции

Постепенное удешевление трансграничных переводов – это общемировая тенденция последних двух-трех лет, обращает внимание исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
"Снижение стоимости транзакций фиксируется во всем мире на протяжении нескольких лет. Надо сказать, что 2020 год для России рекордным не был. Во втором и третьем кварталах переводы сильно дорожали – до 1,9%. Очень серьезное понижение мы увидели только в четвертом квартале", — объясняет он.
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Среди причин этого эксперт выделяет переход на электронные каналы, которые обходятся платежным системам дешевле, чем прием и выдача наличных средств, а также организацию маркетинговых программ для привлечения новых клиентов.
Лидерство России, отмеченное Всемирным банком, стало результатом грамотного регулирования со стороны ЦБ РФ, уверяет исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.
"Банк России старается максимально содействовать усилению конкуренции на российском рынке денежных переводов. Конкуренция между различными платежными системами сейчас предельно высока – именно этот фактор обеспечил кратное снижение стоимости транзакций", — говорит она.
Еще одна причина снижения стоимости переводов связана с повышающимся интересом банков к этой сфере, считает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова.
"Раньше в России доминировали системы денежных переводов, однако в последние время рынок становится интересен банкам. Они заключают трансграничные соглашения (с банками в других странах – Sputnik), позволяющие физическим лицам переводить деньги между организациями по сниженной ставке", — объясняет аналитик.
При этом стоимость в 1% выглядит заниженной, добавляет она. В расчетах Всемирного банка могли не учитываться конверсионные операции – обмен валюты одной страны на валюту другой.
"Банки и платежные системы иногда снижают номинальную стоимость переводов, в некоторых случаях до 0%. Тогда они зарабатывают на конверсии, например, при переводе рублей в доллары и из долларов в казахстанские тенге", — напоминает Наталия Ракова.
В ближайшей перспективе, если нынешняя ситуация на российском рынке не изменится в худшую сторону, стоимость переводов может дополнительно снизиться, предполагает Мария Михайлова.

Платежи спасают экономики

Во время пандемии денежные переводы стали огромной поддержкой для всех постсоветских стран. В особенности – для Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Поступления от трудовых мигрантов составляют одну из главных доходных статей для бюджетов этих государств, указывает директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.
"Основной источник поступления валюты для почти всех республик Центральной Азии – переводы мигрантов. В этих странах не произошло катастрофического обвала экономики во многом благодаря тому, что платежные системы в России исправно работали", — объясняет он.
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Перед началом пандемии в России насчитывалось свыше 13 миллионов мигрантов из республик бывшего СССР. По данным Центробанка, в 2019 году в страны ближнего зарубежья было отправлено $6,42 млрд или немногим меньше половины годового бюджета самого богатого российского региона – Москвы ($15,7 млрд в 2019-м). Эти деньги сыграли существенную роль в поддержке национальных экономик, отмечают опрошенные Sputnik эксперты.
В частности, важное место денежные переводы занимают в финансовых потоках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), считают в Евразийском банке развития (ЕАБР).
"Переводы из России – значительный источник поддержки покупательной способности населения в ряде стран Союза. В структуре ВВП Кыргызстана и Армении они составляют 23 и 8% соответственно. В других странах - Беларуси и Казахстане – они не играют такой важной роли, составляя менее 1% ВВП", — отмечали экономисты.
Доходы от поступлений трудовых мигрантов могут вырасти в несколько раз, если партнеры России по ЕАЭС, а в перспективе и другие страны СНГ, подключатся к Системе быстрых платежей (СБП) российского ЦБ. Сейчас такую возможность прорабатывает Беларусь, которая может присоединится к системе уже в середине 2022 года.
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СБП заработала в России в 2019 году. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона без комиссии (до 100 тыс. рублей) вне зависимости от банка отправителя и получателя.
"Присоединение к системе серьезно удешевит международные денежные переводы, в каком-то смысле даже сделает их бесплатными. Я думаю, этого бы очень хотели не только наши партнеры по ЕАЭС, но и другие страны СНГ, которые пополняют свой бюджет за счет переводов от трудящихся в России граждан", — резюмирует старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.
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