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На Украине изъяли водку из "радиоактивных" яблок — их собрали в Чернобыле
На Украине изъяли водку из "радиоактивных" яблок — их собрали в Чернобыле
Бренд Chernobyl Spirit Company был создан несколько лет назад. Ученые-производители заверяют, что их продукция безопасна. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-17T16:52+0500
2021-05-17T16:52+0500
в мире
чернобыль
алкоголь
водка
фрукты
украина
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Власти Украины конфисковали 1,5 тысячи бутылок водки, изготовленной из чернобыльских яблок.По данным прокуратуры Киева, официальной причиной для изъятия послужила вовсе не радиация, а использование поддельных акцизных марок.Однако все это не правда, заявил один из основателей Chernobyl Spirit Company профессор Джим Смит.Ранее продукцию уже конфисковывали, и тогда компании удалось выиграть дело.Бренд Chernobyl Spirit Company появился несколько лет назад. Первую бутылку водки Atomik создали в 2019 году. Производители — британские и украинские ученые —заверяют, что их продукция безопасна. Интересно, что 75% выручки основатели компании обещали направить жителям "зоны отчуждения".
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чернобыль, алкоголь, водка, фрукты, украина

На Украине изъяли водку из "радиоактивных" яблок — их собрали в Чернобыле

16:52 17.05.2021
416
© СС0 / Unsplash / Vladyslav CherkasenkoЗнак радиации
Знак радиации - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2021
© СС0 / Unsplash / Vladyslav Cherkasenko
Бренд Chernobyl Spirit Company был создан несколько лет назад. Ученые-производители заверяют, что их продукция безопасна.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Власти Украины конфисковали 1,5 тысячи бутылок водки, изготовленной из чернобыльских яблок.
По данным прокуратуры Киева, официальной причиной для изъятия послужила вовсе не радиация, а использование поддельных акцизных марок.
Однако все это не правда, заявил один из основателей Chernobyl Spirit Company профессор Джим Смит.
Ранее продукцию уже конфисковывали, и тогда компании удалось выиграть дело.
Бренд Chernobyl Spirit Company появился несколько лет назад. Первую бутылку водки Atomik создали в 2019 году.
Производители — британские и украинские ученые —заверяют, что их продукция безопасна. Интересно, что 75% выручки основатели компании обещали направить жителям "зоны отчуждения".
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