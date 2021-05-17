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https://uz.sputniknews.ru/20210517/naznachen-direktor-respublikanskogo-tsentra-gematologii-18768100.html
Назначен директор Республиканского центра гематологии
Назначен директор Республиканского центра гематологии
Пост занял доктор медицинских наук Миралишер Садриддинович Исламов. Ранее он был главным специалистом по медицинской технике в Министерстве строительства. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-17T17:58+0500
2021-05-17T17:59+0500
общество
назначение
министерство здравоохранения республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В соответствии с распоряжением министра здравоохранения директором республиканского специализированного научно-практического медицинского центра гематологии и переливания крови стал доктор медицинских наук Миралишер Садриддинович Исламов. Об этом сообщает пресс-служба органа госуправления.Ранее он был главным специалистом по медицинской технике в Министерстве строительства. К тому же Исламов занимал должность заведующего отделением 1-й клиники Ташкентского медицинского института, а также консультанта по медицинским технологиям в Akfa Medline.Помимо этого, доктор наук работал на посту директора Ташкентского городского управления здравоохранения.
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назначение, министерство здравоохранения республики узбекистан

Назначен директор Республиканского центра гематологии

17:58 17.05.2021 (обновлено: 17:59 17.05.2021)
295
© Министерство здравоохранения УзбекистанаМиралишер Садриддинович Исламов
Миралишер Садриддинович Исламов - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2021
© Министерство здравоохранения Узбекистана
Пост занял доктор медицинских наук Миралишер Садриддинович Исламов. Ранее он был главным специалистом по медицинской технике в Министерстве строительства.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В соответствии с распоряжением министра здравоохранения директором республиканского специализированного научно-практического медицинского центра гематологии и переливания крови стал доктор медицинских наук Миралишер Садриддинович Исламов. Об этом сообщает пресс-служба органа госуправления.
Ранее он был главным специалистом по медицинской технике в Министерстве строительства.
К тому же Исламов занимал должность заведующего отделением 1-й клиники Ташкентского медицинского института, а также консультанта по медицинским технологиям в Akfa Medline.
Помимо этого, доктор наук работал на посту директора Ташкентского городского управления здравоохранения.
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