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https://uz.sputniknews.ru/20210517/nezakonno-uvolennogo-direktora-shkoly-vosstanovili-v-doljnosti-18765354.html
Незаконно уволенного директора школы восстановили в должности
Незаконно уволенного директора школы восстановили в должности
С момента своего назначения на должность директора школы Эрназаров не подвергался дисциплинарным взысканиям, предупреждениям или административной... 17.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-17T17:08+0500
2021-05-17T17:08+0500
общество
школа
директор
омбудсмен
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Директора школы в Кашкадарьинской области Шомурода Эрназарова, незаконно уволенного со своего поста, восстановили в должности. Это произошло после его обращения к Уполномоченному Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсмену). До этого педагог с 9-летним управленческим стажем подавал иски против увольнения в Каршинский межрайонный гражданский суд и Кашкадарьинский областной гражданский суд. Однако решением этих инстанций он остался недоволен. С момента своего назначения на должность директора школы Эрназаров не подвергался дисциплинарным взысканиям, предупреждениям или административной ответственности со стороны Департамента народного образования.Уполномоченный по правам человека рассмотрел обращение гражданина, проверил все данные и принял решение о незаконности увольнения. По мнению Омбудсмена, документы, приведенные Департаментом народного образования в качестве основания для увольнения, оформлены неправильно, содержат ложные инструкции. Сам факт отстранения от должности нарушает ряд статей трудового законодательства.На основании вышеизложенной информации судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Узбекистана предоставлено заключение Уполномоченного по правам человека об аннулировании всех документов и осуществлении нового справедливого судебного разбирательства.Решения Каршинского межрайонного гражданского и Кашкадарьинского областного гражданского судов в отношении работника образования признаны недействительными.
https://uz.sputniknews.ru/20201001/Neobkhodimo-chetko-opredelit-status-direktora-shkoly---Mirziev-15091310.html
кашкадарьинская область
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школа, директор, омбудсмен, кашкадарьинская область

Незаконно уволенного директора школы восстановили в должности

17:08 17.05.2021
439
© Пресс-служба Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсмена)Директор, которого восстановили в должности после незаконного увольнения, встречает учеников
Директор, которого восстановили в должности после незаконного увольнения, встречает учеников - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2021
© Пресс-служба Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсмена)
С момента своего назначения на должность директора школы Эрназаров не подвергался дисциплинарным взысканиям, предупреждениям или административной ответственности со стороны Департамента народного образования.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Директора школы в Кашкадарьинской области Шомурода Эрназарова, незаконно уволенного со своего поста, восстановили в должности. Это произошло после его обращения к Уполномоченному Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсмену).
До этого педагог с 9-летним управленческим стажем подавал иски против увольнения в Каршинский межрайонный гражданский суд и Кашкадарьинский областной гражданский суд. Однако решением этих инстанций он остался недоволен.
С момента своего назначения на должность директора школы Эрназаров не подвергался дисциплинарным взысканиям, предупреждениям или административной ответственности со стороны Департамента народного образования.
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2020
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Уполномоченный по правам человека рассмотрел обращение гражданина, проверил все данные и принял решение о незаконности увольнения. По мнению Омбудсмена, документы, приведенные Департаментом народного образования в качестве основания для увольнения, оформлены неправильно, содержат ложные инструкции. Сам факт отстранения от должности нарушает ряд статей трудового законодательства.
На основании вышеизложенной информации судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Узбекистана предоставлено заключение Уполномоченного по правам человека об аннулировании всех документов и осуществлении нового справедливого судебного разбирательства.
Решения Каршинского межрайонного гражданского и Кашкадарьинского областного гражданского судов в отношении работника образования признаны недействительными.
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