https://uz.sputniknews.ru/20210517/skandal-s-detsadom-v-xorezme-pravda-li-chto-70-vospitannikov-zarazilis-koryu-18756818.html

Скандал с детсадом в Хорезме: правда ли, что 70% воспитанников заразились корью?

Скандал с детсадом в Хорезме: правда ли, что 70% воспитанников заразились корью?

В отношении Telegram-канала, где было опубликовано фейковое сообщение, будет подано письменное заявление в гражданский суд. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-17T10:10+0500

2021-05-17T10:10+0500

2021-05-17T10:10+0500

общество

министерство дошкольного образования

хорезмская область

детский сад

дети

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. На днях в соцсетях стали активно публиковать сообщения с хештегом #halq_murojaati об эпидемии в детском саду "Кичкинтой Афруз".Дошкольное учреждение расположено в селе "Гулобод" Хорезмской области. В публикациях говорилось о том, что в детском саду не соблюдаются гигиенические правила, из-за чего 70% юных воспитанников заболели корью.На информацию обратили внимание в областном Управлении дошкольного образования. Была проведена проверка.По данным ведомства, 12 мая в детский сад "Кичкинтой Афруз" пришли 112 детей, и ни у одного из них не было обнаружено кори.Правоохранители поговорили с пользователем, который опубликовал эти сведения в Telegram-канале "Хорезмликлар".Выяснилось, что мужчина решил таким образом пожаловаться на детский сад после того, как его ребенок заболел.В отношении Telegram-канала, где было опубликовано фейковое сообщение, будет подано письменное заявление в гражданский суд.

хорезмская область

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министерство дошкольного образования, хорезмская область, детский сад, дети, узбекистан