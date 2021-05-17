https://uz.sputniknews.ru/20210517/skandal-s-detsadom-v-xorezme-pravda-li-chto-70-vospitannikov-zarazilis-koryu-18756818.html
Скандал с детсадом в Хорезме: правда ли, что 70% воспитанников заразились корью?
Скандал с детсадом в Хорезме: правда ли, что 70% воспитанников заразились корью?
В отношении Telegram-канала, где было опубликовано фейковое сообщение, будет подано письменное заявление в гражданский суд. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-17T10:10+0500
2021-05-17T10:10+0500
2021-05-17T10:10+0500
общество
министерство дошкольного образования
хорезмская область
детский сад
дети
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. На днях в соцсетях стали активно публиковать сообщения с хештегом #halq_murojaati об эпидемии в детском саду "Кичкинтой Афруз".Дошкольное учреждение расположено в селе "Гулобод" Хорезмской области. В публикациях говорилось о том, что в детском саду не соблюдаются гигиенические правила, из-за чего 70% юных воспитанников заболели корью.На информацию обратили внимание в областном Управлении дошкольного образования. Была проведена проверка.По данным ведомства, 12 мая в детский сад "Кичкинтой Афруз" пришли 112 детей, и ни у одного из них не было обнаружено кори.Правоохранители поговорили с пользователем, который опубликовал эти сведения в Telegram-канале "Хорезмликлар".Выяснилось, что мужчина решил таким образом пожаловаться на детский сад после того, как его ребенок заболел.В отношении Telegram-канала, где было опубликовано фейковое сообщение, будет подано письменное заявление в гражданский суд.
хорезмская область
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министерство дошкольного образования, хорезмская область, детский сад, дети, узбекистан
Скандал с детсадом в Хорезме: правда ли, что 70% воспитанников заразились корью?
В отношении Telegram-канала, где было опубликовано фейковое сообщение, будет подано письменное заявление в гражданский суд.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. На днях в соцсетях стали активно публиковать сообщения с хештегом #halq_murojaati об эпидемии в детском саду "Кичкинтой Афруз".
Дошкольное учреждение расположено в селе "Гулобод" Хорезмской области.
В публикациях говорилось о том, что в детском саду не соблюдаются гигиенические правила, из-за чего 70% юных воспитанников заболели корью.
На информацию обратили внимание в областном Управлении дошкольного образования. Была проведена проверка.
По данным ведомства, 12 мая в детский сад "Кичкинтой Афруз" пришли 112 детей, и ни у одного из них не было обнаружено кори.
"Из этого следует, что информация, предоставленная в социальных сетях о том, что "у 70% выявлена корь", является неточной или ложной и опубликована без обоснования", — говорится
в сообщении УДО.
Правоохранители поговорили с пользователем, который опубликовал эти сведения в Telegram-канале "Хорезмликлар".
Выяснилось, что мужчина решил таким образом пожаловаться на детский сад после того, как его ребенок заболел.
"Гражданин признался, что сожалеет о сложившейся ситуации и что предоставленная им информация неверна. Он принес свои извинения и сообщил, что у него нет претензий к ДОУ "Кичкинтой Афруз", — говорится в заявлении.
В отношении Telegram-канала, где было опубликовано фейковое сообщение, будет подано письменное заявление в гражданский суд.