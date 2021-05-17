https://uz.sputniknews.ru/20210517/v-krasnoyarskom-krae-proizoshla-utechka-topliva-iz-krupnogo-rezervuara-18762982.html
В Красноярском крае произошла утечка топлива из крупного резервуара
В Красноярском крае произошла утечка топлива из крупного резервуара
Эксперты уже приступили к аварийным работам. В данный момент уточняются масштабы разлива и причины произошедшего чрезвычайного происшествия. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-17T13:45+0500
2021-05-17T13:45+0500
2021-05-17T15:23+0500
россия
дизельное топливо
красноярский край
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чп
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Утечка дизельного топлива произошла из резервуара объемом 20 тысяч кубических метров на территории одной из структур "Норникеля" в Дудинке Красноярского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб."На территории "Таймырской топливной компании" происходит утечка в обвалованный котлован дизельного топлива из емкости 20 тысяч кубических метров", - заявил спикер.По информации первоисточника, эксперты уже приступили к аварийным работам. В настоящее время ведется перекачка топлива в резервные емкости, подчеркнул сотрудник экстренных служб. В данный момент уточняются масштабы разлива и причины произошедшего ЧП.
https://uz.sputniknews.ru/20201007/Mikrovodorosli-ili-utechka-toksinov-chto-na-samom-dele-proizoshlo-na-Kamchatke-15134486.html
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дизельное топливо, красноярский край, топливо, чп
В Красноярском крае произошла утечка топлива из крупного резервуара
13:45 17.05.2021 (обновлено: 15:23 17.05.2021)
Эксперты уже приступили к аварийным работам. В данный момент уточняются масштабы разлива и причины произошедшего чрезвычайного происшествия.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik.
Утечка дизельного топлива произошла из резервуара объемом 20 тысяч кубических метров на территории одной из структур "Норникеля" в Дудинке Красноярского края, сообщает РИА Новости
со ссылкой на представителя экстренных служб.
"На территории "Таймырской топливной компании" происходит утечка в обвалованный котлован дизельного топлива из емкости 20 тысяч кубических метров", - заявил спикер.
По информации первоисточника, эксперты уже приступили к аварийным работам. В настоящее время ведется перекачка топлива в резервные емкости, подчеркнул сотрудник экстренных служб. В данный момент уточняются масштабы разлива и причины произошедшего ЧП.