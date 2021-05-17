https://uz.sputniknews.ru/20210517/v-krasnoyarskom-krae-proizoshla-utechka-topliva-iz-krupnogo-rezervuara-18762982.html

В Красноярском крае произошла утечка топлива из крупного резервуара

В Красноярском крае произошла утечка топлива из крупного резервуара

Эксперты уже приступили к аварийным работам. В данный момент уточняются масштабы разлива и причины произошедшего чрезвычайного происшествия. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-17T13:45+0500

2021-05-17T13:45+0500

2021-05-17T15:23+0500

россия

дизельное топливо

красноярский край

топливо

чп

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Утечка дизельного топлива произошла из резервуара объемом 20 тысяч кубических метров на территории одной из структур "Норникеля" в Дудинке Красноярского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб."На территории "Таймырской топливной компании" происходит утечка в обвалованный котлован дизельного топлива из емкости 20 тысяч кубических метров", - заявил спикер.По информации первоисточника, эксперты уже приступили к аварийным работам. В настоящее время ведется перекачка топлива в резервные емкости, подчеркнул сотрудник экстренных служб. В данный момент уточняются масштабы разлива и причины произошедшего ЧП.

https://uz.sputniknews.ru/20201007/Mikrovodorosli-ili-utechka-toksinov-chto-na-samom-dele-proizoshlo-na-Kamchatke-15134486.html

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дизельное топливо, красноярский край, топливо, чп