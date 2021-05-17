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В Муйнаке состоялся фестиваль электронной музыки "Стихия"
В Муйнаке состоялся фестиваль электронной музыки "Стихия"
В рамках мероприятия также прошла социальная акция "Шесть миллиардов деревьев". Для улучшения экологической ситуации в регионе волонтеры высадили свыше пяти... 17.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-17T17:23+0500
2021-05-17T17:24+0500
культура
аральское море
фестиваль
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Муйнаке состоялся традиционный фестиваль электронной музыки "Стихия-2021", сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.В рамках мероприятия выступила известный музыкальный продюсер Нина Кравиц, а также исполнители и DJ из России, Казахстана, Турции, Кыргызстана. В форуме также приняли участие учёные, экологи и специалисты из Узбекистана и РФ.К тому же во время фестиваля прошла социальная акция "Шесть миллиардов деревьев". Для улучшения экологической ситуации в регионе волонтеры высадили свыше пяти тысяч устойчивых к засухе кустарников и фруктовых деревьев в Муйнаке и в низовьях Аральского моря.Данный проект создан при поддержке Министерства туризма и спорта Узбекистана, российской корпорации "Росатом", Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, Госкомитета лесного хозяйства и Совета министров Каракалпакстана."Стихия" направлена на привлечение внимания общественности к проблемам окружающей среды, в частности, высыханию Аральского моря. В начале офествиаль был задуман как музыкальное событие, однако за несколько лет стал многогранной площадкой для музыки, культуры, искусства и науки. Ярким примером тому явился научный форум "Стихия N+".
https://uz.sputniknews.ru/20200708/Uchenye-iz-Kazakhstana-otsenili-opyt-Uzbekistana-v-ozelenenii-vysokhshego-dna-Arala-14500501.html
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аральское море, фестиваль, каракалпакстан

В Муйнаке состоялся фестиваль электронной музыки "Стихия"

17:23 17.05.2021 (обновлено: 17:24 17.05.2021)
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© Министерство туризма и спортаФестиваль "Стихия" в Муйнаке
Фестиваль Стихия в Муйнаке - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2021
© Министерство туризма и спорта
В рамках мероприятия также прошла социальная акция "Шесть миллиардов деревьев". Для улучшения экологической ситуации в регионе волонтеры высадили свыше пяти тысяч устойчивых к засухе кустарников и фруктовых деревьев.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Муйнаке состоялся традиционный фестиваль электронной музыки "Стихия-2021", сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.
© Министерство туризма и спортаФестиваль "Стихия" в Муйнаке
Фестиваль Стихия в Муйнаке - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2021
Фестиваль "Стихия" в Муйнаке
© Министерство туризма и спорта
В рамках мероприятия выступила известный музыкальный продюсер Нина Кравиц, а также исполнители и DJ из России, Казахстана, Турции, Кыргызстана. В форуме также приняли участие учёные, экологи и специалисты из Узбекистана и РФ.
К тому же во время фестиваля прошла социальная акция "Шесть миллиардов деревьев". Для улучшения экологической ситуации в регионе волонтеры высадили свыше пяти тысяч устойчивых к засухе кустарников и фруктовых деревьев в Муйнаке и в низовьях Аральского моря.
Данный проект создан при поддержке Министерства туризма и спорта Узбекистана, российской корпорации "Росатом", Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, Госкомитета лесного хозяйства и Совета министров Каракалпакстана.
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"Стихия" направлена на привлечение внимания общественности к проблемам окружающей среды, в частности, высыханию Аральского моря. В начале офествиаль был задуман как музыкальное событие, однако за несколько лет стал многогранной площадкой для музыки, культуры, искусства и науки. Ярким примером тому явился научный форум "Стихия N+".
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