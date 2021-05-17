https://uz.sputniknews.ru/20210517/v-muynake-sostoyalsya-festival-elektronnoy-muzyki-stixiya-18767515.html

В Муйнаке состоялся фестиваль электронной музыки "Стихия"

В Муйнаке состоялся фестиваль электронной музыки "Стихия"

В рамках мероприятия также прошла социальная акция "Шесть миллиардов деревьев". Для улучшения экологической ситуации в регионе волонтеры высадили свыше пяти... 17.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-17T17:23+0500

2021-05-17T17:23+0500

2021-05-17T17:24+0500

культура

аральское море

фестиваль

каракалпакстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/11/18767344_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_1e6ad8219d3ea76cd87c586ef073c802.jpg

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Муйнаке состоялся традиционный фестиваль электронной музыки "Стихия-2021", сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.В рамках мероприятия выступила известный музыкальный продюсер Нина Кравиц, а также исполнители и DJ из России, Казахстана, Турции, Кыргызстана. В форуме также приняли участие учёные, экологи и специалисты из Узбекистана и РФ.К тому же во время фестиваля прошла социальная акция "Шесть миллиардов деревьев". Для улучшения экологической ситуации в регионе волонтеры высадили свыше пяти тысяч устойчивых к засухе кустарников и фруктовых деревьев в Муйнаке и в низовьях Аральского моря.Данный проект создан при поддержке Министерства туризма и спорта Узбекистана, российской корпорации "Росатом", Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, Госкомитета лесного хозяйства и Совета министров Каракалпакстана."Стихия" направлена на привлечение внимания общественности к проблемам окружающей среды, в частности, высыханию Аральского моря. В начале офествиаль был задуман как музыкальное событие, однако за несколько лет стал многогранной площадкой для музыки, культуры, искусства и науки. Ярким примером тому явился научный форум "Стихия N+".

https://uz.sputniknews.ru/20200708/Uchenye-iz-Kazakhstana-otsenili-opyt-Uzbekistana-v-ozelenenii-vysokhshego-dna-Arala-14500501.html

каракалпакстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аральское море, фестиваль, каракалпакстан