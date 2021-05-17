https://uz.sputniknews.ru/20210517/v-tashkente-dve-nedeli-ischut-bez-vesti-propavshuyu-jenschinu--mvd-prosit-o-pomoschi-18769906.html

В Ташкенте две недели ищут без вести пропавшую женщину — МВД просит о помощи

В Ташкенте две недели ищут без вести пропавшую женщину — МВД просит о помощи

В столице объявлена в розыск Виктория Кузнецова. Женщина вышла из дома поздним вечером 4 мая и до сих пор о ее местоположении ничего неизвестно. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-17T20:39+0500

2021-05-17T20:39+0500

2021-05-17T20:39+0500

происшествия

мвд узбекистана

поиск

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1248/59/12485982_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_50151f28ee0a2f3b1b2e473a3bf91bec.jpg

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Правоохранительные органы обратились к гражданам за помощью в поисках пропавшего человека — Кузнецовой Виктории Сарваровны, 1995 года рождения, которая 4 мая примерно в 21.30 часов вышла из дома по адресу: Сергелийский район, массив авиа городок, и не вернулась, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента. Граждан, располагающих какой-то информацией об этом человеке просят обратиться в ближайшее отделение внутренних дел или по телефону 102.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мвд узбекистана, поиск, узбекистан