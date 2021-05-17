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В Ташкенте две недели ищут без вести пропавшую женщину — МВД просит о помощи
В Ташкенте две недели ищут без вести пропавшую женщину — МВД просит о помощи
В столице объявлена в розыск Виктория Кузнецова. Женщина вышла из дома поздним вечером 4 мая и до сих пор о ее местоположении ничего неизвестно. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-17T20:39+0500
2021-05-17T20:39+0500
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Правоохранительные органы обратились к гражданам за помощью в поисках пропавшего человека — Кузнецовой Виктории Сарваровны, 1995 года рождения, которая 4 мая примерно в 21.30 часов вышла из дома по адресу: Сергелийский район, массив авиа городок, и не вернулась, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента. Граждан, располагающих какой-то информацией об этом человеке просят обратиться в ближайшее отделение внутренних дел или по телефону 102.
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В Ташкенте две недели ищут без вести пропавшую женщину — МВД просит о помощи

20:39 17.05.2021
458
© Sputnik / Рамиз БахтияровМилиция
Милиция - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В столице объявлена в розыск Виктория Кузнецова. Женщина вышла из дома поздним вечером 4 мая и до сих пор о ее местоположении ничего неизвестно.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Правоохранительные органы обратились к гражданам за помощью в поисках пропавшего человека — Кузнецовой Виктории Сарваровны, 1995 года рождения, которая 4 мая примерно в 21.30 часов вышла из дома по адресу: Сергелийский район, массив авиа городок, и не вернулась, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.
Приметы:

Рост 165-170 см, среднего телосложения, черные длинные волосы. Была одета: серая футболка, черные джинсовые брюки, кроссовки.

Граждан, располагающих какой-то информацией об этом человеке просят обратиться в ближайшее отделение внутренних дел или по телефону 102.
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