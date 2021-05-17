В Ташкенте две недели ищут без вести пропавшую женщину — МВД просит о помощи

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Правоохранительные органы обратились к гражданам за помощью в поисках пропавшего человека — Кузнецовой Виктории Сарваровны, 1995 года рождения, которая 4 мая примерно в 21.30 часов вышла из дома по адресу: Сергелийский район, массив авиа городок, и не вернулась, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента. Граждан, располагающих какой-то информацией об этом человеке просят обратиться в ближайшее отделение внутренних дел или по телефону 102.
В столице объявлена в розыск Виктория Кузнецова. Женщина вышла из дома поздним вечером 4 мая и до сих пор о ее местоположении ничего неизвестно.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Правоохранительные органы обратились к гражданам за помощью в поисках пропавшего человека — Кузнецовой Виктории Сарваровны, 1995 года рождения, которая 4 мая примерно в 21.30 часов вышла из дома по адресу: Сергелийский район, массив авиа городок, и не вернулась, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.
Приметы:
Рост 165-170 см, среднего телосложения, черные длинные волосы. Была одета: серая футболка, черные джинсовые брюки, кроссовки.
Граждан, располагающих какой-то информацией об этом человеке просят обратиться в ближайшее отделение внутренних дел или по телефону 102.