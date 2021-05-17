https://uz.sputniknews.ru/20210517/v-tashkente-startuet-blagotvoritelnyy-kontsert-yunyx-djazmenov-18769059.html
В Ташкенте стартует благотворительный концерт юных джазменов
В Ташкенте стартует благотворительный концерт юных джазменов
Мероприятие приурочено к Международному дню музеев. В музыкальном проекте примут участие талантливые дети от 4 до 16 лет. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-17T19:02+0500
2021-05-17T19:02+0500
2021-05-17T19:03+0500
культура
джаз
концерт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Государственном музее истории прикладного искусства и ремесел Узбекистана состоится благотворительный джазовый концерт, сообщают в Министерстве культуры.Отмечается, что мероприятие приурочено к Международному дню музеев, который пройдет в республике 18 мая.В музыкальном проекте примут участие талантливые дети от 4 до 16 лет.Концерт организован при поддержке представительства ЮНЕСКО в Узбекистане, Jazzirama Jazz Group, Aria Creative Workshop, Yamaha Tashkent и Ucell. Послушать известные классические джазовые композиции можно будет уже сегодня, 17 мая, в 19.00 по местному времени. Напомним: в апреле прошлого года музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party запустил благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party, направленный на поддержку медицинских работников. В мероприятии приняли участие джазмены со всего мира.
https://uz.sputniknews.ru/20151006/654328.html
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джаз, концерт, узбекистан
В Ташкенте стартует благотворительный концерт юных джазменов
19:02 17.05.2021 (обновлено: 19:03 17.05.2021)
Мероприятие приурочено к Международному дню музеев. В музыкальном проекте примут участие талантливые дети от 4 до 16 лет.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik.
В Государственном музее истории прикладного искусства и ремесел Узбекистана состоится благотворительный джазовый концерт, сообщают
в Министерстве культуры.
Отмечается, что мероприятие приурочено к Международному дню музеев, который пройдет в республике 18 мая.
В музыкальном проекте примут участие талантливые дети от 4 до 16 лет.
Концерт организован при поддержке представительства ЮНЕСКО в Узбекистане, Jazzirama Jazz Group, Aria Creative Workshop, Yamaha Tashkent и Ucell.
Послушать известные классические джазовые композиции можно будет уже сегодня, 17 мая, в 19.00 по местному времени.
Напомним: в апреле прошлого года музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party запустил
благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party, направленный на поддержку медицинских работников. В мероприятии приняли участие джазмены со всего мира.