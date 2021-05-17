https://uz.sputniknews.ru/20210517/v-termeze-zagorelas-shkola--ogon-pytalis-potushit-shest-brigad-mchs-18759377.html

В Термезе загорелась школа — огонь пытались потушить шесть бригад МЧС

В Термезе загорелась школа — огонь пытались потушить шесть бригад МЧС

Пожарные прибыли на место происшествия очень оперативно — спустя 5 минут после того, как поступил вызов. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-17T11:52+0500

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происшествия

мчс

пожар

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Сегодня, 17 мая, в Термезе произошло ЧП — пожар в общеобразовательной школе №6.По данным МЧС, пламя вспыхнуло в 10 утра.На кадрах видно, как горит крыша и задымлен второй этаж здания.На место происшествия экстренно выехали шесть пожарно-спасательных бригад. В 10.15 пожар был локализован, в 10.40 — полностью потушен. Сообщается, что огонь повредил 120 квадратных метров здания. Пострадавших в результате пожара нет.Сейчас расследуются причины произошедшего, а также подсчитываются размеры ущерба.

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мчс, пожар