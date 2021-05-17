https://uz.sputniknews.ru/20210517/v-uzbekistane-proydet-ekologicheskiy-blagotvoritelnyy-velomarafon-moynoqqa-madad-18768621.html

В Узбекистане пройдет экологический благотворительный веломарафон Mo‘ynoqqa madad

В Узбекистане пройдет экологический благотворительный веломарафон Mo‘ynoqqa madad

Целью мероприятия является решение экологических проблем и улучшение условий жизни населения, проживающего в регионе Приаралья. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-17T18:32+0500

2021-05-17T18:32+0500

2021-05-17T18:32+0500

спорт

муйнак

экология

велосипед

марафон

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. По всей территории республики с 21 мая по 5 июля пройдет экологический благотворительный веломарафон Mo‘ynoqqa madad ("Поддержка Муйнака"). Об этом сообщает Министерство туризма и спорта.Целью мероприятия является решение экологических проблем и улучшение условий жизни населения, проживающего в регионе Приаралья.В Министерстве отмечают, что в веломарафоне сможет принять участие любой, кто желает внести свой вклад в улучшение условий жизни жителей Приаралья.

https://uz.sputniknews.ru/20190831/Po-nochnomu-gorodu-ya-lechu-prazdnichnyy-velomarafon-v-Tashkente-12336746.html

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муйнак, экология, велосипед, марафон, узбекистан