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В Узбекистане пройдет экологический благотворительный веломарафон Mo‘ynoqqa madad
В Узбекистане пройдет экологический благотворительный веломарафон Mo‘ynoqqa madad
Целью мероприятия является решение экологических проблем и улучшение условий жизни населения, проживающего в регионе Приаралья. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-17T18:32+0500
2021-05-17T18:32+0500
спорт
муйнак
экология
велосипед
марафон
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. По всей территории республики с 21 мая по 5 июля пройдет экологический благотворительный веломарафон Mo‘ynoqqa madad ("Поддержка Муйнака"). Об этом сообщает Министерство туризма и спорта.Целью мероприятия является решение экологических проблем и улучшение условий жизни населения, проживающего в регионе Приаралья.В Министерстве отмечают, что в веломарафоне сможет принять участие любой, кто желает внести свой вклад в улучшение условий жизни жителей Приаралья.
https://uz.sputniknews.ru/20190831/Po-nochnomu-gorodu-ya-lechu-prazdnichnyy-velomarafon-v-Tashkente-12336746.html
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муйнак, экология, велосипед, марафон, узбекистан

В Узбекистане пройдет экологический благотворительный веломарафон Mo‘ynoqqa madad

18:32 17.05.2021
702
© Flickr / SquashimonoВелосипеды
Велосипеды - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2021
© Flickr / Squashimono
Целью мероприятия является решение экологических проблем и улучшение условий жизни населения, проживающего в регионе Приаралья.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. По всей территории республики с 21 мая по 5 июля пройдет экологический благотворительный веломарафон Mo‘ynoqqa madad ("Поддержка Муйнака"). Об этом сообщает Министерство туризма и спорта.
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По ночному городу я лечу: праздничный веломарафон в Ташкенте
31 августа 2019, 16:15
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Целью мероприятия является решение экологических проблем и улучшение условий жизни населения, проживающего в регионе Приаралья.
В Министерстве отмечают, что в веломарафоне сможет принять участие любой, кто желает внести свой вклад в улучшение условий жизни жителей Приаралья.
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