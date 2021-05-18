https://uz.sputniknews.ru/20210518/kamilov-obsudil-sotrudnichestvo-s-oae-s-aktsentom-na-tri-sfery-18793736.html

Камилов обсудил сотрудничество с ОАЭ с акцентом на три сферы

Камилов обсудил сотрудничество с ОАЭ с акцентом на три сферы

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества с акцентом на активизацию связей в торгово-экономической, инвестиционной и... 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T22:39+0500

2021-05-18T22:39+0500

2021-05-18T22:39+0500

политика

переговоры

оаэ

узбекистан

мид узбекистана

абдулазиз камилов

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел телефонный разговор с министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейлем аль-Мазруи, сообщает пресс-служба МИД РУз.На переговорах, состоявшихся 18 мая, обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества с акцентом на активизацию связей в торгово-экономической, инвестиционной и туристической сферах. Рассмотрены ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках встреч на высшем и высоком уровнях, а также график предстоящих мероприятий.Состоялся обмен мнениями по отдельным аспектам взаимодействия сторон по линии ООН, ОИС и других международных организаций.

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переговоры, оаэ, узбекистан, мид узбекистана, абдулазиз камилов