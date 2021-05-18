В мире
"Любимое мороженое Путина" стало настоящим хитом в Китае
13:38 18.05.2021 (обновлено: 13:47 18.05.2021)
284
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покупают мороженое во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019.
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Несколько раз Путин привозил в качестве подарка Си Цзиньпину мороженое отечественного производства.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Китае всерьез заинтересовались российским мороженым "Коровка из Кореновки", которое изготавливается на "Кореновском молочно-консервном комбинате".
Именно им президент РФ Владимир Путин угостил на авиасалоне МАКС-2019 турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
И именно это мороженое Путин привозил в подарок председателю КНР Си Цзиньпину на саммите G20 в Ханчжоу в 2016 году, а также в 2019-м в день 66-летия китайского главы.
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в резиденции китайского лидера в Душанбе. 15 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в резиденции китайского лидера в Душанбе. 15 июня 2019
© Sputnik / Алексей Дружинин/
После этого российской продукцией заинтересовались видные бизнесмены Поднебесной.
Между тем гендиректор комбината Игорь Московцев отметил, что, когда президент РФ подарил коробку мороженого Си Цзиньпину, торговая марка не упоминалась.
"Кто-то c китайской стороны, видимо, позже посмотрел на этикетку, запомнив бренд", — рассказал Московцев РИА Новости.
По его словам, как-то раз китайская делегация, прибыв в Краснодарский край, заинтересовалась производством мороженого. Причем расспрашивали все очень дотошно.
"Они думали, что мороженое было изготовлено специально, даже вручную; осмотрели наше производство, спрашивали, где стоят коровы, какое сено едят, настоящее ли дают молоко. А потом стали допытываться, какой именно вид мороженого подарили. Я не знал, какое было в коробке, но предположил, что в стаканчике. Они обрадовались, сразу разобрали стаканчики и начали пробовать", — добавил Московцев.
Гендиректор комбината отметил, что признание какого-либо товара на государственном уровне — это важный момент для китайских потребителей.
Лидер страны в данном случае выступил живой рекламой российского мороженого, принеся продукции большую популярность.
Однако есть и обратная сторона этого — всплеск подделок.