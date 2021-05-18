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"Любимое мороженое Путина" стало настоящим хитом в Китае
"Любимое мороженое Путина" стало настоящим хитом в Китае
Несколько раз Путин привозил в качестве подарка Си Цзиньпину мороженое отечественного производства. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T13:38+0500
2021-05-18T13:47+0500
в мире
мороженое
китай
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Китае всерьез заинтересовались российским мороженым "Коровка из Кореновки", которое изготавливается на "Кореновском молочно-консервном комбинате".Именно им президент РФ Владимир Путин угостил на авиасалоне МАКС-2019 турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. И именно это мороженое Путин привозил в подарок председателю КНР Си Цзиньпину на саммите G20 в Ханчжоу в 2016 году, а также в 2019-м в день 66-летия китайского главы.После этого российской продукцией заинтересовались видные бизнесмены Поднебесной.Между тем гендиректор комбината Игорь Московцев отметил, что, когда президент РФ подарил коробку мороженого Си Цзиньпину, торговая марка не упоминалась. По его словам, как-то раз китайская делегация, прибыв в Краснодарский край, заинтересовалась производством мороженого. Причем расспрашивали все очень дотошно.Гендиректор комбината отметил, что признание какого-либо товара на государственном уровне — это важный момент для китайских потребителей.Лидер страны в данном случае выступил живой рекламой российского мороженого, принеся продукции большую популярность.Однако есть и обратная сторона этого — всплеск подделок.
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мороженое, китай, владимир путин

"Любимое мороженое Путина" стало настоящим хитом в Китае

13:38 18.05.2021 (обновлено: 13:47 18.05.2021)
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© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покупают мороженое во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покупают мороженое во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
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Несколько раз Путин привозил в качестве подарка Си Цзиньпину мороженое отечественного производства.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Китае всерьез заинтересовались российским мороженым "Коровка из Кореновки", которое изготавливается на "Кореновском молочно-консервном комбинате".
Именно им президент РФ Владимир Путин угостил на авиасалоне МАКС-2019 турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
И именно это мороженое Путин привозил в подарок председателю КНР Си Цзиньпину на саммите G20 в Ханчжоу в 2016 году, а также в 2019-м в день 66-летия китайского главы.
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в резиденции китайского лидера в Душанбе. 15 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в резиденции китайского лидера в Душанбе. 15 июня 2019 - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в резиденции китайского лидера в Душанбе. 15 июня 2019
© Sputnik / Алексей Дружинин
/
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После этого российской продукцией заинтересовались видные бизнесмены Поднебесной.
Между тем гендиректор комбината Игорь Московцев отметил, что, когда президент РФ подарил коробку мороженого Си Цзиньпину, торговая марка не упоминалась.
"Кто-то c китайской стороны, видимо, позже посмотрел на этикетку, запомнив бренд", — рассказал Московцев РИА Новости.
По его словам, как-то раз китайская делегация, прибыв в Краснодарский край, заинтересовалась производством мороженого. Причем расспрашивали все очень дотошно.
"Они думали, что мороженое было изготовлено специально, даже вручную; осмотрели наше производство, спрашивали, где стоят коровы, какое сено едят, настоящее ли дают молоко. А потом стали допытываться, какой именно вид мороженого подарили. Я не знал, какое было в коробке, но предположил, что в стаканчике. Они обрадовались, сразу разобрали стаканчики и начали пробовать", — добавил Московцев.
Гендиректор комбината отметил, что признание какого-либо товара на государственном уровне — это важный момент для китайских потребителей.
Лидер страны в данном случае выступил живой рекламой российского мороженого, принеся продукции большую популярность.
Однако есть и обратная сторона этого — всплеск подделок.
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