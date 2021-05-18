https://uz.sputniknews.ru/20210518/lyubimoe-morojenoe-putina-stalo-nastoyaschim-xitom-v-kitae-18779694.html

"Любимое мороженое Путина" стало настоящим хитом в Китае

"Любимое мороженое Путина" стало настоящим хитом в Китае

Несколько раз Путин привозил в качестве подарка Си Цзиньпину мороженое отечественного производства. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T13:38+0500

2021-05-18T13:38+0500

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в мире

мороженое

китай

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Китае всерьез заинтересовались российским мороженым "Коровка из Кореновки", которое изготавливается на "Кореновском молочно-консервном комбинате".Именно им президент РФ Владимир Путин угостил на авиасалоне МАКС-2019 турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. И именно это мороженое Путин привозил в подарок председателю КНР Си Цзиньпину на саммите G20 в Ханчжоу в 2016 году, а также в 2019-м в день 66-летия китайского главы.После этого российской продукцией заинтересовались видные бизнесмены Поднебесной.Между тем гендиректор комбината Игорь Московцев отметил, что, когда президент РФ подарил коробку мороженого Си Цзиньпину, торговая марка не упоминалась. По его словам, как-то раз китайская делегация, прибыв в Краснодарский край, заинтересовалась производством мороженого. Причем расспрашивали все очень дотошно.Гендиректор комбината отметил, что признание какого-либо товара на государственном уровне — это важный момент для китайских потребителей.Лидер страны в данном случае выступил живой рекламой российского мороженого, принеся продукции большую популярность.Однако есть и обратная сторона этого — всплеск подделок.

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мороженое, китай, владимир путин