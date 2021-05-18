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https://uz.sputniknews.ru/20210518/odnu-iz-stolichnyx-dorog-perekryli-na-15-mesyatsa--karta-18771451.html
Одну из столичных дорог перекрыли на 1,5 месяца — карта
Одну из столичных дорог перекрыли на 1,5 месяца — карта
Движение в обе стороны будет осуществляться по одной стороне дороги. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T09:10+0500
2021-05-18T09:10+0500
общество
хокимият ташкента
ремонт дорог
перекрытие движения
ташкент
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Ташкенте перекрыли часть дороги в Юнусабадском районе, сообщили в хокимияте.Речь идет об участке движения по улице Ахмада Дониша — в промежутке между улицами Нурафшон и Мойкурган.Часть пути будет ограничена для движения на 1,5 месяца в связи с ремонтом дорожного покрытия.Как сообщили в хокимияте, участок закрыт, начиная с 00.00 18 мая.Хокимият принес извинения за доставленные неудобства.
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хокимият ташкента, ремонт дорог, перекрытие движения, ташкент

Одну из столичных дорог перекрыли на 1,5 месяца — карта

09:10 18.05.2021
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© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДорожные знаки на строительстве трассы
Дорожные знаки на строительстве трассы - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
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Движение в обе стороны будет осуществляться по одной стороне дороги.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Ташкенте перекрыли часть дороги в Юнусабадском районе, сообщили в хокимияте.
Речь идет об участке движения по улице Ахмада Дониша — в промежутке между улицами Нурафшон и Мойкурган.
© Хокимият ТашкентаС 00.00 18 мая одна сторона дороги по улице Ахмада Дониша в Юнусабадском районе будет закрыта для движения
С 00.00 18 мая одна сторона дороги по улице Ахмада Дониша в Юнусабадском районе будет закрыта для движения - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
С 00.00 18 мая одна сторона дороги по улице Ахмада Дониша в Юнусабадском районе будет закрыта для движения
© Хокимият Ташкента
Часть пути будет ограничена для движения на 1,5 месяца в связи с ремонтом дорожного покрытия.
Как сообщили в хокимияте, участок закрыт, начиная с 00.00 18 мая.
"Движение в обе стороны будет осуществляться по одной стороне дороги", — добавили в столичной администрации.
Хокимият принес извинения за доставленные неудобства.
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