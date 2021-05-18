https://uz.sputniknews.ru/20210518/odnu-iz-stolichnyx-dorog-perekryli-na-15-mesyatsa--karta-18771451.html

Одну из столичных дорог перекрыли на 1,5 месяца — карта

Одну из столичных дорог перекрыли на 1,5 месяца — карта

Движение в обе стороны будет осуществляться по одной стороне дороги. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T09:10+0500

2021-05-18T09:10+0500

2021-05-18T09:10+0500

общество

хокимият ташкента

ремонт дорог

перекрытие движения

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/14/15218395_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c7ea9a0b9f9dfb3ea0229976f3fa726.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Ташкенте перекрыли часть дороги в Юнусабадском районе, сообщили в хокимияте.Речь идет об участке движения по улице Ахмада Дониша — в промежутке между улицами Нурафшон и Мойкурган.Часть пути будет ограничена для движения на 1,5 месяца в связи с ремонтом дорожного покрытия.Как сообщили в хокимияте, участок закрыт, начиная с 00.00 18 мая.Хокимият принес извинения за доставленные неудобства.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

хокимият ташкента, ремонт дорог, перекрытие движения, ташкент