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Отключение холодной воды в Ташкенте — график по районам и махаллям
Отключение холодной воды в Ташкенте — график по районам и махаллям
В Ташкенте начались профилактические работы на водопроводных сетях, в связи с чем будет производится временное отключение воды или понижение давления в... 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T19:46+0500
2021-05-18T19:58+0500
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отключение воды
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Отключения затронут все районы города — где-то на сутки, где-то чуть больше. Работы стартовали 17 мая и завершатся 8 июня.Подробный график отключения по каждому району, а также контактные номера для получения информации, вы можете найти в инфографике Sputnik Узбекистан.
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мультимедиа , инфографика, отключение воды, ташкент

Отключение холодной воды в Ташкенте — график по районам и махаллям

19:46 18.05.2021 (обновлено: 19:58 18.05.2021)
128
В Ташкенте начались профилактические работы на водопроводных сетях, в связи с чем будет производится временное отключение воды или понижение давления в системе.
Отключения затронут все районы города — где-то на сутки, где-то чуть больше. Работы стартовали 17 мая и завершатся 8 июня.
Подробный график отключения по каждому району, а также контактные номера для получения информации, вы можете найти в инфографике Sputnik Узбекистан.
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