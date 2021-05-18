https://uz.sputniknews.ru/20210518/otklyuchenie-xolodnoy-vody-v-tashkente--grafik-po-rayonam-i-maxallyam-18791556.html
Отключение холодной воды в Ташкенте — график по районам и махаллям
Отключение холодной воды в Ташкенте — график по районам и махаллям
В Ташкенте начались профилактические работы на водопроводных сетях, в связи с чем будет производится временное отключение воды или понижение давления в... 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T19:46+0500
2021-05-18T19:46+0500
2021-05-18T19:58+0500
мультимедиа
инфографика
отключение воды
ташкент
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Отключения затронут все районы города — где-то на сутки, где-то чуть больше. Работы стартовали 17 мая и завершатся 8 июня.Подробный график отключения по каждому району, а также контактные номера для получения информации, вы можете найти в инфографике Sputnik Узбекистан.
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мультимедиа , инфографика, отключение воды, ташкент
Отключение холодной воды в Ташкенте — график по районам и махаллям
19:46 18.05.2021 (обновлено: 19:58 18.05.2021)
В Ташкенте начались профилактические работы на водопроводных сетях, в связи с чем будет производится временное отключение воды или понижение давления в системе.
Отключения затронут все районы города — где-то на сутки, где-то чуть больше. Работы стартовали 17 мая и завершатся 8 июня.
Подробный график отключения по каждому району, а также контактные номера для получения информации, вы можете найти в инфографике Sputnik Узбекистан
.