https://uz.sputniknews.ru/20210518/otklyuchenie-xolodnoy-vody-v-tashkente--grafik-po-rayonam-i-maxallyam-18791556.html

Отключение холодной воды в Ташкенте — график по районам и махаллям

Отключение холодной воды в Ташкенте — график по районам и махаллям

В Ташкенте начались профилактические работы на водопроводных сетях, в связи с чем будет производится временное отключение воды или понижение давления в... 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T19:46+0500

2021-05-18T19:46+0500

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мультимедиа

инфографика

отключение воды

ташкент

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Отключения затронут все районы города — где-то на сутки, где-то чуть больше. Работы стартовали 17 мая и завершатся 8 июня.Подробный график отключения по каждому району, а также контактные номера для получения информации, вы можете найти в инфографике Sputnik Узбекистан.

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мультимедиа , инфографика, отключение воды, ташкент