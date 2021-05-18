https://uz.sputniknews.ru/20210518/parlament-uzbekistana-nameren-ratifitsirovat-konventsiyu-oon-o-pravax-invalidov-18786453.html

Парламент Узбекистана намерен ратифицировать Конвенцию ООН о правах инвалидов

Парламент Узбекистана намерен ратифицировать Конвенцию ООН о правах инвалидов

Конвенция защищает права инвалидов, обеспечивают ликвидацию дискриминации по отношению к людям с ограниченными возможностями, а также их права на работу... 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T15:50+0500

2021-05-18T15:50+0500

2021-05-18T15:50+0500

общество

конвенция

инвалиды

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Законодательная палата приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает ратификацию Конвенции о правах инвалидов. Напомним, Узбекистан подписал этот документ еще в 2009 году.Теперь проект закона будет направлен на рассмотрение в Сенат."Депутаты подчеркнули необходимость скорейшего принятия законопроекта "О ратификации Конвенции", — сообщили в пресс-службе Законодательной палаты Олий Мажлиса.Конвенция состоит из 50 статей, которые направлены на защиту прав инвалидов, ликвидацию дискриминации по отношению к людям с ограниченными возможностями, обеспечение их права на работу, здравоохранение, образование и полное участие в жизни общества, доступа к правосудию, личной неприкосновенности, свободы от эксплуатации и злоупотреблений, свободы передвижения, индивидуальной мобильности.О ратификации парламентом страны Конвенции ООН о правах инвалидов согласно новому закону говорил в феврале Шавкат Мирзиёев, выступая на 46-й сессии Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН). Тогда он отметил, что в ближайшее время будет создан Региональный совет по вопросам самореализации людей с ограниченными возможностями.

https://uz.sputniknews.ru/20200930/Chleny-fraktsii-NDPU-predlozhili-usilit-zaschitu-lyudey-ukhazhivayuschikh-za-invalidami-15090101.html

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конвенция, инвалиды, узбекистан