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Парламент Узбекистана намерен ратифицировать Конвенцию ООН о правах инвалидов
Парламент Узбекистана намерен ратифицировать Конвенцию ООН о правах инвалидов
Конвенция защищает права инвалидов, обеспечивают ликвидацию дискриминации по отношению к людям с ограниченными возможностями, а также их права на работу... 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T15:50+0500
2021-05-18T15:50+0500
общество
конвенция
инвалиды
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Законодательная палата приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает ратификацию Конвенции о правах инвалидов. Напомним, Узбекистан подписал этот документ еще в 2009 году.Теперь проект закона будет направлен на рассмотрение в Сенат."Депутаты подчеркнули необходимость скорейшего принятия законопроекта "О ратификации Конвенции", — сообщили в пресс-службе Законодательной палаты Олий Мажлиса.Конвенция состоит из 50 статей, которые направлены на защиту прав инвалидов, ликвидацию дискриминации по отношению к людям с ограниченными возможностями, обеспечение их права на работу, здравоохранение, образование и полное участие в жизни общества, доступа к правосудию, личной неприкосновенности, свободы от эксплуатации и злоупотреблений, свободы передвижения, индивидуальной мобильности.О ратификации парламентом страны Конвенции ООН о правах инвалидов согласно новому закону говорил в феврале Шавкат Мирзиёев, выступая на 46-й сессии Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН). Тогда он отметил, что в ближайшее время будет создан Региональный совет по вопросам самореализации людей с ограниченными возможностями.
https://uz.sputniknews.ru/20200930/Chleny-fraktsii-NDPU-predlozhili-usilit-zaschitu-lyudey-ukhazhivayuschikh-za-invalidami-15090101.html
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конвенция, инвалиды, узбекистан

Парламент Узбекистана намерен ратифицировать Конвенцию ООН о правах инвалидов

15:50 18.05.2021
278
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкИнвалидная коляска
Инвалидная коляска - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
© Sputnik / Alexey Kudenko
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Конвенция защищает права инвалидов, обеспечивают ликвидацию дискриминации по отношению к людям с ограниченными возможностями, а также их права на работу, здравоохранение, образование и полное участие в жизни общества.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Законодательная палата приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает ратификацию Конвенции о правах инвалидов. Напомним, Узбекистан подписал этот документ еще в 2009 году.
Теперь проект закона будет направлен на рассмотрение в Сенат.
"Депутаты подчеркнули необходимость скорейшего принятия законопроекта "О ратификации Конвенции", — сообщили в пресс-службе Законодательной палаты Олий Мажлиса.
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Конвенция состоит из 50 статей, которые направлены на защиту прав инвалидов, ликвидацию дискриминации по отношению к людям с ограниченными возможностями, обеспечение их права на работу, здравоохранение, образование и полное участие в жизни общества, доступа к правосудию, личной неприкосновенности, свободы от эксплуатации и злоупотреблений, свободы передвижения, индивидуальной мобильности.
О ратификации парламентом страны Конвенции ООН о правах инвалидов согласно новому закону говорил в феврале Шавкат Мирзиёев, выступая на 46-й сессии Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН). Тогда он отметил, что в ближайшее время будет создан Региональный совет по вопросам самореализации людей с ограниченными возможностями.
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