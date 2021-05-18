https://uz.sputniknews.ru/20210518/s-21-maya-metro-tashkenta-sokratit-chasy-raboty--mery-vremennye-18776707.html

С 21 мая метро Ташкента временно сократит часы работы

С 21 мая метро Ташкента временно сократит часы работы

С чем связаны меры и как долго они продлятся, не сообщается. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

ташкентский метрополитен

метро

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. С 21 мая столичный метрополитен изменит часы работы.Речь идет о двух ветках — Чиланзарской и Узбекистанской. Режим работы на них временно установлен с 6 утра до 11 вечера, сообщили в УП "Тошкент метрополитени".Ташкентское метро обслуживает пассажиров ежедневно с 5 утра (Юнусабадская линия — с 6 утра) до полуночи.С чем связаны временные изменения в графике работы столичной подземки, не сообщается. Как долго продлятся меры, также неизвестно.

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ташкентский метрополитен, метро, ташкент, узбекистан