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С 21 мая метро Ташкента временно сократит часы работы
С 21 мая метро Ташкента временно сократит часы работы
С чем связаны меры и как долго они продлятся, не сообщается. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T11:49+0500
2021-05-18T11:49+0500
2021-05-18T11:53+0500
общество
ташкентский метрополитен
метро
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. С 21 мая столичный метрополитен изменит часы работы.Речь идет о двух ветках — Чиланзарской и Узбекистанской. Режим работы на них временно установлен с 6 утра до 11 вечера, сообщили в УП "Тошкент метрополитени".Ташкентское метро обслуживает пассажиров ежедневно с 5 утра (Юнусабадская линия — с 6 утра) до полуночи.С чем связаны временные изменения в графике работы столичной подземки, не сообщается. Как долго продлятся меры, также неизвестно.
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ташкентский метрополитен, метро, ташкент, узбекистан
С 21 мая метро Ташкента временно сократит часы работы
11:49 18.05.2021 (обновлено: 11:53 18.05.2021)
С чем связаны меры и как долго они продлятся, не сообщается.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. С 21 мая столичный метрополитен изменит часы работы.
Речь идет о двух ветках — Чиланзарской и Узбекистанской.
Режим работы на них временно установлен с 6 утра до 11 вечера, сообщили
в УП "Тошкент метрополитени".
Ташкентское метро обслуживает пассажиров ежедневно с 5 утра (Юнусабадская линия — с 6 утра) до полуночи.
С чем связаны временные изменения в графике работы столичной подземки, не сообщается. Как долго продлятся меры, также неизвестно.