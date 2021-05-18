https://uz.sputniknews.ru/20210518/senat-vzyal-na-kontrol-sluchay-s-gruppovym-iznasilovaniem-v-andijanskoy-oblasti-18771643.html
Сенат взял на контроль случай с групповым изнасилованием в Андижанской области
Сенат взял на контроль случай с групповым изнасилованием в Андижанской области
УВД региона возбудило уголовное дело и уже предоставило комитету Сената предварительную информацию о случившемся. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T09:22+0500
2021-05-18T09:22+0500
2021-05-18T09:25+0500
происшествия
сенат олий мажлиса
изнасилование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0b/18266743_0:2:3632:2045_1920x0_80_0_0_1d854cf636bb274352d79a1106e9f42d.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства взял на контроль случай с групповым изнасилованием юной жительницы Андижанской области. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента Узбекистана.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что пятеро мужчин надругались над 18-летней девушкой на полевом стане, расположенном на улице Зарипак в МСГ "Каракалпак" Андижанского района, и потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.УВД Андижанской области возбудило уголовное дело и уже предоставило комитету предварительную информацию о случившемся.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0b/18266743_452:0:3181:2047_1920x0_80_0_0_45b729e02f4e54dbca4eb06e17a15c62.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сенат олий мажлиса, изнасилование
Сенат взял на контроль случай с групповым изнасилованием в Андижанской области
09:22 18.05.2021 (обновлено: 09:25 18.05.2021)
УВД региона возбудило уголовное дело и уже предоставило комитету Сената предварительную информацию о случившемся.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства взял на контроль случай с групповым изнасилованием юной жительницы Андижанской области. Об этом сообщила
пресс-служба верхней палаты парламента Узбекистана.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что пятеро мужчин надругались над 18-летней девушкой на полевом стане, расположенном на улице Зарипак в МСГ "Каракалпак" Андижанского района, и потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.
"Комитет Сената по вопросам женщин и гендерного равенства взял этот факт на контроль", — говорится в публикации.
УВД Андижанской области возбудило уголовное дело и уже предоставило комитету предварительную информацию о случившемся.