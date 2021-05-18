Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210518/senat-vzyal-na-kontrol-sluchay-s-gruppovym-iznasilovaniem-v-andijanskoy-oblasti-18771643.html
Сенат взял на контроль случай с групповым изнасилованием в Андижанской области
Сенат взял на контроль случай с групповым изнасилованием в Андижанской области
УВД региона возбудило уголовное дело и уже предоставило комитету Сената предварительную информацию о случившемся. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T09:22+0500
2021-05-18T09:25+0500
происшествия
сенат олий мажлиса
изнасилование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0b/18266743_0:2:3632:2045_1920x0_80_0_0_1d854cf636bb274352d79a1106e9f42d.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства взял на контроль случай с групповым изнасилованием юной жительницы Андижанской области. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента Узбекистана.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что пятеро мужчин надругались над 18-летней девушкой на полевом стане, расположенном на улице Зарипак в МСГ "Каракалпак" Андижанского района, и потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.УВД Андижанской области возбудило уголовное дело и уже предоставило комитету предварительную информацию о случившемся.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0b/18266743_452:0:3181:2047_1920x0_80_0_0_45b729e02f4e54dbca4eb06e17a15c62.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сенат олий мажлиса, изнасилование

Сенат взял на контроль случай с групповым изнасилованием в Андижанской области

09:22 18.05.2021 (обновлено: 09:25 18.05.2021)
363
© СС0 / Unsplash / Volkan OlmezДевушка, иллюстративное фото
Девушка, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
© СС0 / Unsplash / Volkan Olmez
УВД региона возбудило уголовное дело и уже предоставило комитету Сената предварительную информацию о случившемся.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства взял на контроль случай с групповым изнасилованием юной жительницы Андижанской области. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента Узбекистана.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что пятеро мужчин надругались над 18-летней девушкой на полевом стане, расположенном на улице Зарипак в МСГ "Каракалпак" Андижанского района, и потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.
"Комитет Сената по вопросам женщин и гендерного равенства взял этот факт на контроль", — говорится в публикации.
УВД Андижанской области возбудило уголовное дело и уже предоставило комитету предварительную информацию о случившемся.
100001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:43В Подмосковье очередь перед миграционным центром перекрыла дорогу — видео
09:22Сенат взял на контроль случай с групповым изнасилованием в Андижанской области
09:10Одну из столичных дорог перекрыли на 1,5 месяца — карта
08:55Казахстан и Узбекистан завершают работу по запуску "азиатской" шенгенской визы
08:31Беспорядки в Грузии: что не поделили азербайджанцы и сваны?
ВчераОнищенко: биолаборатории США в странах СНГ опасны — COVID показал, на что способны вирусы
ВчераВ Ташкенте две недели ищут без вести пропавшую женщину — МВД просит о помощи
ВчераУзбекистан и Кыргызстан исследуют потенциал транспортного коридора
Вчера IT Park будет сотрудничать с крупнейшей образовательной платформой
ВчераВ Ташкенте стартует благотворительный концерт юных джазменов
ВчераСтадионы Узбекистана задействуют при проведении концертов
ВчераВ Узбекистане пройдет экологический благотворительный веломарафон Mo‘ynoqqa madad
ВчераНаедине с Талибаном*: готов ли Узбекистан к уходу США из Афганистана
ВчераКартины русского художника, хранящиеся в Нукусе, представят в Третьяковке
ВчераНазначен директор Республиканского центра гематологии
ВчераВ Муйнаке состоялся фестиваль электронной музыки "Стихия"
ВчераНезаконно уволенного директора школы восстановили в должности
ВчераНа Украине начали делать водку из яблок, собранных в Чернобыле
ВчераМирзиёев поздравил главу Казахстана с днем рождения — ему исполнилось 68 лет
ВчераВ Каракалпакстане приступили к съемкам докфильма "Узбекистан: обновляющаяся история"