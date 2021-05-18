https://uz.sputniknews.ru/20210518/senat-vzyal-na-kontrol-sluchay-s-gruppovym-iznasilovaniem-v-andijanskoy-oblasti-18771643.html

Сенат взял на контроль случай с групповым изнасилованием в Андижанской области

Сенат взял на контроль случай с групповым изнасилованием в Андижанской области

УВД региона возбудило уголовное дело и уже предоставило комитету Сената предварительную информацию о случившемся. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T09:22+0500

2021-05-18T09:22+0500

2021-05-18T09:25+0500

происшествия

сенат олий мажлиса

изнасилование

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства взял на контроль случай с групповым изнасилованием юной жительницы Андижанской области. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента Узбекистана.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что пятеро мужчин надругались над 18-летней девушкой на полевом стане, расположенном на улице Зарипак в МСГ "Каракалпак" Андижанского района, и потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.УВД Андижанской области возбудило уголовное дело и уже предоставило комитету предварительную информацию о случившемся.

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сенат олий мажлиса, изнасилование