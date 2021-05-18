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"Ты супер!": стартовал кастинг пятого сезона детского музыкального конкурса
"Ты супер!": стартовал кастинг пятого сезона детского музыкального конкурса
Результаты первого отборочного тура будут опубликованы летом 2021 года. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T14:11+0500
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песни
дети
музыка
конкурс
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Телеканал НТВ и Международное информационное агентство и радио Sputnik объявляет о начале кастинга пятого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей. Принцип конкурсного отбора остается прежним: участниками проекта "Ты супер!" смогут стать дети из приемных и многодетных семей, воспитанники школ-интернатов и детских домов в возрасте от семи до 18 лет из всех городов России и стран СНГ. Чтобы принять участие в кастинге, нужно отправить на электронный адрес редакции Sputnik Узбекистан (info@sputniknews-uz.com):Результаты первого отборочного тура будут опубликованы летом 2021 года.Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017-го. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. За два года существования проект "Ты супер!" помог 174-м юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей. Вчерашние участники "Ты супер!" — частые гости различных детских музыкальных конкурсов, в том числе и международных. Выступление победительницы второго сезона шоу "Ты супер!" Дианы Анкудиновой вошло в тройку самых популярных видео российского сегмента YouTube в 2018 году.Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения России.
https://uz.sputniknews.ru/20180216/uchastniki-proekta-ty-super-uzbekistan-7523203.html
https://uz.sputniknews.ru/20180527/Diana-Ankudinova-pokorila-zhyuri-pobednoe-vystuplenie-na-shou-Ty-super-8322175.html
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песни, дети, музыка, конкурс

"Ты супер!": стартовал кастинг пятого сезона детского музыкального конкурса

14:11 18.05.2021 (обновлено: 14:12 18.05.2021)
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© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФинал конкурса "Ты супер!" в Государственном Кремлевском Дворце
Финал конкурса Ты супер! в Государственном Кремлевском Дворце - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
© Sputnik / Илья Питалев
/
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Результаты первого отборочного тура будут опубликованы летом 2021 года.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Телеканал НТВ и Международное информационное агентство и радио Sputnik объявляет о начале кастинга пятого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей.
В проекте могут принять участие ребята, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, приемных, многодетных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах.
Принцип конкурсного отбора остается прежним: участниками проекта "Ты супер!" смогут стать дети из приемных и многодетных семей, воспитанники школ-интернатов и детских домов в возрасте от семи до 18 лет из всех городов России и стран СНГ.
Чтобы принять участие в кастинге, нужно отправить на электронный адрес редакции Sputnik Узбекистан (info@sputniknews-uz.com):
1.
видео, в котором участник кастинга представляется (фамилия и имя, возраст, город и статус: проживаю в детском доме/интернате/приемной семье/под опекой) и несколько записей выступлений ребенка. Можно прислать записи выступлений, снятых на конкурсах;
2.
заполненную заявку.
Результаты первого отборочного тура будут опубликованы летом 2021 года.
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Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017-го. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. За два года существования проект "Ты супер!" помог 174-м юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей.
Вчерашние участники "Ты супер!" — частые гости различных детских музыкальных конкурсов, в том числе и международных. Выступление победительницы второго сезона шоу "Ты супер!" Дианы Анкудиновой вошло в тройку самых популярных видео российского сегмента YouTube в 2018 году.
Победное выступление Дианы Анкудиновой в финале Ты супер! - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2018
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Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения России.
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