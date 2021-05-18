https://uz.sputniknews.ru/20210518/ty-super-startoval-kasting-pyatogo-sezona-detskogo-muzykalnogo-konkursa-18781565.html

"Ты супер!": стартовал кастинг пятого сезона детского музыкального конкурса

"Ты супер!": стартовал кастинг пятого сезона детского музыкального конкурса

Результаты первого отборочного тура будут опубликованы летом 2021 года. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T14:11+0500

2021-05-18T14:11+0500

2021-05-18T14:12+0500

россия

песни

дети

музыка

конкурс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/12/18782174_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7ffda2177276d79746c96b9a002d865.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Телеканал НТВ и Международное информационное агентство и радио Sputnik объявляет о начале кастинга пятого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей. Принцип конкурсного отбора остается прежним: участниками проекта "Ты супер!" смогут стать дети из приемных и многодетных семей, воспитанники школ-интернатов и детских домов в возрасте от семи до 18 лет из всех городов России и стран СНГ. Чтобы принять участие в кастинге, нужно отправить на электронный адрес редакции Sputnik Узбекистан (info@sputniknews-uz.com):Результаты первого отборочного тура будут опубликованы летом 2021 года.Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017-го. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. За два года существования проект "Ты супер!" помог 174-м юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей. Вчерашние участники "Ты супер!" — частые гости различных детских музыкальных конкурсов, в том числе и международных. Выступление победительницы второго сезона шоу "Ты супер!" Дианы Анкудиновой вошло в тройку самых популярных видео российского сегмента YouTube в 2018 году.Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения России.

https://uz.sputniknews.ru/20180216/uchastniki-proekta-ty-super-uzbekistan-7523203.html

https://uz.sputniknews.ru/20180527/Diana-Ankudinova-pokorila-zhyuri-pobednoe-vystuplenie-na-shou-Ty-super-8322175.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

песни, дети, музыка, конкурс