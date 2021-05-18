https://uz.sputniknews.ru/20210518/uzbekistan-predlojil-sozdat-sovet-glav-izbirkomov-stran-sng-18784021.html
Страны СНГ хотят создать совет глав избиркомов — идею выдвинул Узбекистан
Страны СНГ хотят создать совет глав избиркомов — идею выдвинул Узбекистан
Разработанный проект положения о консультативном совете направлен государствам Содружества для рассмотрения. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T15:24+0500
2021-05-18T15:24+0500
2021-05-18T15:31+0500
политика
снг
цик узбекистана
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/344/94/3449494_22:0:984:541_1920x0_80_0_0_050c689e402b8202438a6330b061c17a.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. ЦИК Узбекистана предложил создать консультативный совет руководителей избирательных органов стран СНГ.Об этом сообщили в пресс-службе избиркома.На днях председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев и первый замглавы исполкома СНГ Виктор Гуминский в Санкт-Петербурге обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.Разработанный проект положения о консультативном совете направлен странам СНГ для рассмотрения. По данным ЦИК, 30 июня в онлайн-режиме запланировано заседание экспертной группы исполкома по доработке и согласованию документа.Низамходжаев на встрече отметил, что "данный совет будет способствовать сотрудничеству между избирательными органами государств-членов СНГ для проведения выборов и референдумов, основанных на международных стандартах".
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/344/94/3449494_142:0:863:541_1920x0_80_0_0_976c972a82eb2db493ff61ecc26ecf1c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
снг, цик узбекистана, узбекистан
Страны СНГ хотят создать совет глав избиркомов — идею выдвинул Узбекистан
15:24 18.05.2021 (обновлено: 15:31 18.05.2021)
Разработанный проект положения о консультативном совете направлен государствам Содружества для рассмотрения.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. ЦИК Узбекистана предложил создать консультативный совет руководителей избирательных органов стран СНГ.
Об этом сообщили
в пресс-службе избиркома.
На днях председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев и первый замглавы исполкома СНГ Виктор Гуминский в Санкт-Петербурге обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
"Гуминский отметил, что Исполнительный комитет СНГ поддерживает инициативу ЦИК Узбекистана о создании консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участников Содружества", — говорится в официальном заявлении.
Разработанный проект положения о консультативном совете направлен странам СНГ для рассмотрения.
По данным ЦИК, 30 июня в онлайн-режиме запланировано заседание экспертной группы исполкома по доработке и согласованию документа.
Низамходжаев на встрече отметил, что "данный совет будет способствовать сотрудничеству между избирательными органами государств-членов СНГ для проведения выборов и референдумов, основанных на международных стандартах".