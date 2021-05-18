https://uz.sputniknews.ru/20210518/uzbekistan-predlojil-sozdat-sovet-glav-izbirkomov-stran-sng-18784021.html

Страны СНГ хотят создать совет глав избиркомов — идею выдвинул Узбекистан

Страны СНГ хотят создать совет глав избиркомов — идею выдвинул Узбекистан

Разработанный проект положения о консультативном совете направлен государствам Содружества для рассмотрения. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T15:24+0500

2021-05-18T15:24+0500

2021-05-18T15:31+0500

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. ЦИК Узбекистана предложил создать консультативный совет руководителей избирательных органов стран СНГ.Об этом сообщили в пресс-службе избиркома.На днях председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев и первый замглавы исполкома СНГ Виктор Гуминский в Санкт-Петербурге обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.Разработанный проект положения о консультативном совете направлен странам СНГ для рассмотрения. По данным ЦИК, 30 июня в онлайн-режиме запланировано заседание экспертной группы исполкома по доработке и согласованию документа.Низамходжаев на встрече отметил, что "данный совет будет способствовать сотрудничеству между избирательными органами государств-членов СНГ для проведения выборов и референдумов, основанных на международных стандартах".

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снг, цик узбекистана, узбекистан