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Страны СНГ хотят создать совет глав избиркомов — идею выдвинул Узбекистан
Страны СНГ хотят создать совет глав избиркомов — идею выдвинул Узбекистан
Разработанный проект положения о консультативном совете направлен государствам Содружества для рассмотрения. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T15:24+0500
2021-05-18T15:31+0500
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. ЦИК Узбекистана предложил создать консультативный совет руководителей избирательных органов стран СНГ.Об этом сообщили в пресс-службе избиркома.На днях председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев и первый замглавы исполкома СНГ Виктор Гуминский в Санкт-Петербурге обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.Разработанный проект положения о консультативном совете направлен странам СНГ для рассмотрения. По данным ЦИК, 30 июня в онлайн-режиме запланировано заседание экспертной группы исполкома по доработке и согласованию документа.Низамходжаев на встрече отметил, что "данный совет будет способствовать сотрудничеству между избирательными органами государств-членов СНГ для проведения выборов и референдумов, основанных на международных стандартах".
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снг, цик узбекистана, узбекистан

Страны СНГ хотят создать совет глав избиркомов — идею выдвинул Узбекистан

15:24 18.05.2021 (обновлено: 15:31 18.05.2021)
685
© Sputnik / Виктор ТолочкоФлаги стран участниц СНГ
Флаги стран участниц СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Разработанный проект положения о консультативном совете направлен государствам Содружества для рассмотрения.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. ЦИК Узбекистана предложил создать консультативный совет руководителей избирательных органов стран СНГ.
Об этом сообщили в пресс-службе избиркома.
На днях председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев и первый замглавы исполкома СНГ Виктор Гуминский в Санкт-Петербурге обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
"Гуминский отметил, что Исполнительный комитет СНГ поддерживает инициативу ЦИК Узбекистана о создании консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участников Содружества", — говорится в официальном заявлении.
Разработанный проект положения о консультативном совете направлен странам СНГ для рассмотрения.
По данным ЦИК, 30 июня в онлайн-режиме запланировано заседание экспертной группы исполкома по доработке и согласованию документа.
Низамходжаев на встрече отметил, что "данный совет будет способствовать сотрудничеству между избирательными органами государств-членов СНГ для проведения выборов и референдумов, основанных на международных стандартах".
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