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Узбекские дзюдоисты заняли второе место на Кубке Азии в Казахстане
Узбекские дзюдоисты заняли второе место на Кубке Азии в Казахстане
Соревнования прошли в Алматы 14-16 мая. Первое место досталось хозяевам татами. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T13:47+0500
2021-05-18T13:47+0500
2021-05-18T13:47+0500
спорт
дзюдо
национальный олимпийский комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Узбекские дзюдоисты заняли второе место на Кубке Азии среди юниоров и молодежи, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Соревнования прошли в казахстанском городе Алматы 14-16 мая.Дзюдоисты из Узбекистана завоевали шесть золотых, две серебряных и шесть бронзовых медалей. Первое место досталось хозяевам татами."Серебро" завоевали Жайхунбек Назаров и Исломбек Равшанкулов.С "бронзой" на родину уехали Фарангиз Режепова, Фарангиз Холмуродова, Мамлакат Султонова, Шинар Ибраева, Шавкат Саиткулов, Дилшоджон Баходиров.
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дзюдо, национальный олимпийский комитет узбекистана
Узбекские дзюдоисты заняли второе место на Кубке Азии в Казахстане
Соревнования прошли в Алматы 14-16 мая. Первое место досталось хозяевам татами.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
Узбекские дзюдоисты заняли второе место на Кубке Азии среди юниоров и молодежи, сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Соревнования прошли в казахстанском городе Алматы 14-16 мая.
Дзюдоисты из Узбекистана завоевали шесть золотых, две серебряных и шесть бронзовых медалей.
Первое место досталось хозяевам татами.
Обладатели "золота" среди узбекистанцев: Халимажон Курбонова, Сита Кадамбаева, Фотима Курамбоева, Абдулбосит Абдусалимов, Уткирбек Турабоев, Шохрух Мамарасулов.
"Серебро" завоевали Жайхунбек Назаров и Исломбек Равшанкулов.
С "бронзой" на родину уехали Фарангиз Режепова, Фарангиз Холмуродова, Мамлакат Султонова, Шинар Ибраева, Шавкат Саиткулов, Дилшоджон Баходиров.