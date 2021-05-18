https://uz.sputniknews.ru/20210518/v-tadjikistane-startuyut-dni-uzbekskogo-kino-18792086.html

В Таджикистане стартуют Дни узбекского кино

В Таджикистане стартуют Дни узбекского кино

На большом экране зрителям из Таджикистана покажут новинки и классику отечественного кинематографа. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T19:38+0500

2021-05-18T19:38+0500

2021-05-18T19:38+0500

культура

кинематограф

киноиндустрия

таджикистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. С 19 по 22 мая 2021 года в Таджикистане пройдут Дни узбекского кино, сообщили в агентстве кинематографии. Зрителям из Таджикистана покажут новинки узбекского кино, такие как "Илхак", "Бесцветные сны", "Сердце народа", "Дежурный по Содружеству". На большом экране покажут также классику отечественного кинематографа - "Бунт невесток", "Волшебный сундук" и другие. Демонстрация картин стартует вечером 19 мая во дворце "Навруз" в Душанбе. В ходе мероприятия стороны подпишут меморандум о двустороннем сотрудничестве, а также пройдут встречи кинематографистов двух стран, будут презентованы книги и альбомы, изданные Всемирным обществом по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.В этом году в День памяти и почестей узбекистанцы увидели художественные фильмы "Илхак" и "101", а также документальную картину "Подвиг народа". Подобная акция впервые проводится в республике с обретения независимости в 1991-м.Основная работа над фильмами пришлась на нынешний год. Все ключевые боевые сцены фильма "Илхак" были сняты в феврале в Беларуси, съемки и постпродакшн фильма "101" прошли с февраля по май, а монтаж документальной картины — в апреле.

https://uz.sputniknews.ru/20201215/Uzbekkino-poluchilo-otsifrovannye-lenty-XX-veka-ot-Gosfilmofonda-RF-15606752.html

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