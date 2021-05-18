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Все больше людей в мире урабатывается до смерти — исследование ВОЗ и МОТ
Все больше людей в мире урабатывается до смерти — исследование ВОЗ и МОТ
Несмотря на риски, число работающих сверхурочно людей растет. Сейчас показатель составляет девять процентов. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T11:18+0500
2021-05-18T11:19+0500
всемирная организация здравоохранения
международная организация труда
в мире
работа
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. За 16 лет — с 2000 по 2016-й год — число людей, причиной смерти которых стал продолжительный рабочий день, выросло на 29 процентов. Такие данные привели Всемирная организация здравоохранения и Международная организация труда. Результаты первого подобного глобального анализа опубликованы в журнале Environment International."&lt;...&gt; количество смертей от сердечных заболеваний в результате продолжительной работы увеличилось на 42 процента, а от инсульта — на 19 процентов", — говорится в публикации на сайте ВОЗ.При этом 72 процента смертей приходится на мужчин, жителей стран регионов Западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии, а также работников среднего и пожилого возраста.По данным исследователей, при работе в течение 55 или более часов в неделю риск инсульта повышается примерно на 35 процентов, риск ишемической болезни сердца — на 17 процентов по сравнению с работой в течение 35‑40 часов в неделю.Несмотря на все риски, число работающих сверхурочно людей растет. Сейчас показатель по всему миру составляет девять процентов.Правительства, работодатели и работники должны объединить усилия и согласовать определенные ограничения для защиты здоровья людей, отметил он.
https://uz.sputniknews.ru/20190706/Ostanus-esch-porabotat-Trudogolizm--gonka-kotoruyu-my-ne-vybirali-11944565.html
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всемирная организация здравоохранения, международная организация труда, работа

Все больше людей в мире урабатывается до смерти — исследование ВОЗ и МОТ

11:18 18.05.2021 (обновлено: 11:19 18.05.2021)
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© CC0 / Unsplash / Charles DeluvioРабота в офисе
Работа в офисе - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
© CC0 / Unsplash / Charles Deluvio
Несмотря на риски, число работающих сверхурочно людей растет. Сейчас показатель составляет девять процентов.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. За 16 лет — с 2000 по 2016-й год — число людей, причиной смерти которых стал продолжительный рабочий день, выросло на 29 процентов. Такие данные привели Всемирная организация здравоохранения и Международная организация труда. Результаты первого подобного глобального анализа опубликованы в журнале Environment International.
За указанный период в результате инсульта и ишемической болезни сердца скончалось 745 тысяч человек. Все они трудились не менее 55 часов в неделю.
"<...> количество смертей от сердечных заболеваний в результате продолжительной работы увеличилось на 42 процента, а от инсульта — на 19 процентов", — говорится в публикации на сайте ВОЗ.
При этом 72 процента смертей приходится на мужчин, жителей стран регионов Западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии, а также работников среднего и пожилого возраста.
По данным исследователей, при работе в течение 55 или более часов в неделю риск инсульта повышается примерно на 35 процентов, риск ишемической болезни сердца — на 17 процентов по сравнению с работой в течение 35‑40 часов в неделю.
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Несмотря на все риски, число работающих сверхурочно людей растет. Сейчас показатель по всему миру составляет девять процентов.

"Никакая работа не стоит риска инсульта или сердечного приступа", — предупредил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Правительства, работодатели и работники должны объединить усилия и согласовать определенные ограничения для защиты здоровья людей, отметил он.
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