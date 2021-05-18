https://uz.sputniknews.ru/20210518/vse-bolshe-lyudey-v-mire-urabatyvaetsya-do-smerti--issledovanie-voz-i-mot-18773659.html

Все больше людей в мире урабатывается до смерти — исследование ВОЗ и МОТ

Все больше людей в мире урабатывается до смерти — исследование ВОЗ и МОТ

Несмотря на риски, число работающих сверхурочно людей растет. Сейчас показатель составляет девять процентов. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T11:18+0500

2021-05-18T11:18+0500

2021-05-18T11:19+0500

всемирная организация здравоохранения

международная организация труда

в мире

работа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/12/18775804_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f6923904ac61a92a422ae467f16daa28.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. За 16 лет — с 2000 по 2016-й год — число людей, причиной смерти которых стал продолжительный рабочий день, выросло на 29 процентов. Такие данные привели Всемирная организация здравоохранения и Международная организация труда. Результаты первого подобного глобального анализа опубликованы в журнале Environment International."<...> количество смертей от сердечных заболеваний в результате продолжительной работы увеличилось на 42 процента, а от инсульта — на 19 процентов", — говорится в публикации на сайте ВОЗ.При этом 72 процента смертей приходится на мужчин, жителей стран регионов Западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии, а также работников среднего и пожилого возраста.По данным исследователей, при работе в течение 55 или более часов в неделю риск инсульта повышается примерно на 35 процентов, риск ишемической болезни сердца — на 17 процентов по сравнению с работой в течение 35‑40 часов в неделю.Несмотря на все риски, число работающих сверхурочно людей растет. Сейчас показатель по всему миру составляет девять процентов.Правительства, работодатели и работники должны объединить усилия и согласовать определенные ограничения для защиты здоровья людей, отметил он.

https://uz.sputniknews.ru/20190706/Ostanus-esch-porabotat-Trudogolizm--gonka-kotoruyu-my-ne-vybirali-11944565.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

всемирная организация здравоохранения, международная организация труда, работа