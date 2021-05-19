https://uz.sputniknews.ru/20210519/benzovoz-zagorelsya-na-avtozapravke-uzbekneftegaza-v-kokande-18807956.html

Бензовоз загорелся на автозаправке "Узбекнефтегаза" в Коканде

Бензовоз загорелся на автозаправке "Узбекнефтегаза" в Коканде

Пожарные прибыли на место в течение нескольких минут и оперативно потушили огонь. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T17:04+0500

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происшествия

коканд

пожар

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Бензовоз загорелся днем в среду на автозаправке "Узбекнефтегаза" в Коканде, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.Пожарные прибыли на место через несколько минут и оперативно потушили огонь.В результате происшествия никто не пострадал.На месте сейчас находится руководство регионального Управления по чрезвычайным ситуациям.

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коканд, пожар