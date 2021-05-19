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Бензовоз загорелся на автозаправке "Узбекнефтегаза" в Коканде
Бензовоз загорелся на автозаправке "Узбекнефтегаза" в Коканде
Пожарные прибыли на место в течение нескольких минут и оперативно потушили огонь. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T17:04+0500
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Бензовоз загорелся днем в среду на автозаправке "Узбекнефтегаза" в Коканде, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.Пожарные прибыли на место через несколько минут и оперативно потушили огонь.В результате происшествия никто не пострадал.На месте сейчас находится руководство регионального Управления по чрезвычайным ситуациям.
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коканд, пожар

Бензовоз загорелся на автозаправке "Узбекнефтегаза" в Коканде

17:04 19.05.2021 (обновлено: 17:08 19.05.2021)
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© Пресс-служба "Узбекнефтегаза"Тушение бензовоза на автозаправке "Узбекнефтегаза" в Коканде
Тушение бензовоза на автозаправке Узбекнефтегаза в Коканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
© Пресс-служба "Узбекнефтегаза"
Пожарные прибыли на место в течение нескольких минут и оперативно потушили огонь.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Бензовоз загорелся днем в среду на автозаправке "Узбекнефтегаза" в Коканде, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

"Девятнадцатого мая в 14.45 на автозаправочной станции в Коканде, расположенной на улице Акташ, воспламенился бензовоз на базе автомобиля ГАЗ-53. Пожар произошел во время переливания горючего в емкости АЗС", — рассказали в МЧС.

Пожарные прибыли на место через несколько минут и оперативно потушили огонь.
В результате происшествия никто не пострадал.
На месте сейчас находится руководство регионального Управления по чрезвычайным ситуациям.
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