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Бензовоз загорелся на автозаправке "Узбекнефтегаза" в Коканде
Бензовоз загорелся на автозаправке "Узбекнефтегаза" в Коканде
Пожарные прибыли на место в течение нескольких минут и оперативно потушили огонь. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T17:04+0500
2021-05-19T17:04+0500
2021-05-19T17:08+0500
происшествия
коканд
пожар
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Бензовоз загорелся днем в среду на автозаправке "Узбекнефтегаза" в Коканде, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.Пожарные прибыли на место через несколько минут и оперативно потушили огонь.В результате происшествия никто не пострадал.На месте сейчас находится руководство регионального Управления по чрезвычайным ситуациям.
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коканд, пожар
Бензовоз загорелся на автозаправке "Узбекнефтегаза" в Коканде
17:04 19.05.2021 (обновлено: 17:08 19.05.2021)
Пожарные прибыли на место в течение нескольких минут и оперативно потушили огонь.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
Бензовоз загорелся днем в среду на автозаправке "Узбекнефтегаза" в Коканде, сообщает
Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.
"Девятнадцатого мая в 14.45 на автозаправочной станции в Коканде, расположенной на улице Акташ, воспламенился бензовоз на базе автомобиля ГАЗ-53. Пожар произошел во время переливания горючего в емкости АЗС", — рассказали в МЧС.
Пожарные прибыли на место через несколько минут и оперативно потушили огонь.
В результате происшествия никто не пострадал.
На месте сейчас находится руководство регионального Управления по чрезвычайным ситуациям.