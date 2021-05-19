https://uz.sputniknews.ru/20210519/elizaveta-ii-stanet-prababushkoy-v-dvenadtsatyy-raz-18806361.html

Елизавета II станет прабабушкой в двенадцатый раз

Елизавета II станет прабабушкой в двенадцатый раз

Старшая дочь среднего сына королевы принца Эндрю ждет первенца. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T15:53+0500

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в мире

елизавета ii

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II, которой в апреле исполнилось 95 лет, станет прабабушкой в двенадцатый раз — ее внучка Беатрис ожидает первенца. Об этом сообщает Букингемский дворец.Принцесса Беатрис в июле 2020-го вышла замуж за итальянского аристократа и бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци."<...> очень рады объявить, что они ожидают ребенка осенью этого года. Королева была проинформирована, обе семьи очень рады новостям", — говорится в сообщении Букингемского дворца.Беатрис — старшая дочь среднего сына королевы принца Эндрю. У Моцци уже есть сын от бывшей возлюбленной.

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елизавета ii