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Елизавета II станет прабабушкой в двенадцатый раз
Елизавета II станет прабабушкой в двенадцатый раз
Старшая дочь среднего сына королевы принца Эндрю ждет первенца. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T15:53+0500
2021-05-19T15:53+0500
2021-05-19T15:57+0500
в мире
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II, которой в апреле исполнилось 95 лет, станет прабабушкой в двенадцатый раз — ее внучка Беатрис ожидает первенца. Об этом сообщает Букингемский дворец.Принцесса Беатрис в июле 2020-го вышла замуж за итальянского аристократа и бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци."<...> очень рады объявить, что они ожидают ребенка осенью этого года. Королева была проинформирована, обе семьи очень рады новостям", — говорится в сообщении Букингемского дворца.Беатрис — старшая дочь среднего сына королевы принца Эндрю. У Моцци уже есть сын от бывшей возлюбленной.
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елизавета ii
Елизавета II станет прабабушкой в двенадцатый раз
15:53 19.05.2021 (обновлено: 15:57 19.05.2021)
Старшая дочь среднего сына королевы принца Эндрю ждет первенца.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II, которой в апреле исполнилось 95 лет, станет прабабушкой в двенадцатый раз — ее внучка Беатрис ожидает первенца. Об этом сообщает Букингемский дворец.
Принцесса Беатрис в июле 2020-го вышла замуж за итальянского аристократа и бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци.
"<...> очень рады объявить, что они ожидают ребенка осенью этого года. Королева была проинформирована, обе семьи очень рады новостям", — говорится в сообщении
Букингемского дворца.
Беатрис — старшая дочь среднего сына королевы принца Эндрю.
У Моцци уже есть сын от бывшей возлюбленной.