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https://uz.sputniknews.ru/20210519/izvestnyy-kinorejisser-ali-xamraev-otmetil-84-letie-18803694.html
Известный кинорежиссер Али Хамраев отметил 84-летие
Известный кинорежиссер Али Хамраев отметил 84-летие
На сегодняшний день знаменитый кинодеятель отснял свыше 30 документальных и более 20 художественных фильмов. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T14:27+0500
2021-05-19T14:28+0500
общество
день рождения
кинорежиссер
национальное агентство "узбеккино"
кино
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Известному кинорежиссеру и сценаристу Али Хамраеву исполнилось 84 года, сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".Хамраев родился 19 мая 1937 года в Ташкенте. В 1961 году он окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова. В этом же году молодой выпускник ВГИКа пришел работать на киностудию "Узбекфильм".За свою творческую карьеру Али Хамраев снял такие популярные фильмы, как "Ёр-ёр", "Дилором", "Лайлак келди, ёз бўлди", "Қизил қум", "Еттинчи ўқ", "Инсон қушлар ортидан боради", "Халқ жасорати", "Мевазорлик аёл", и многие другие кинокартины.На сегодняшний день режиссер отснял свыше 30 документальных и более 20 художественных фильмов. В настоящее время он работает над картиной "Самарқандда қовун таровати".
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день рождения, кинорежиссер, национальное агентство "узбеккино", кино

Известный кинорежиссер Али Хамраев отметил 84-летие

14:27 19.05.2021 (обновлено: 14:28 19.05.2021)
540
© НА "Узбеккино"Али Хамраев
Али Хамраев - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
© НА "Узбеккино"
На сегодняшний день знаменитый кинодеятель отснял свыше 30 документальных и более 20 художественных фильмов.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Известному кинорежиссеру и сценаристу Али Хамраеву исполнилось 84 года, сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".
Хамраев родился 19 мая 1937 года в Ташкенте. В 1961 году он окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова. В этом же году молодой выпускник ВГИКа пришел работать на киностудию "Узбекфильм".
За свою творческую карьеру Али Хамраев снял такие популярные фильмы, как "Ёр-ёр", "Дилором", "Лайлак келди, ёз бўлди", "Қизил қум", "Еттинчи ўқ", "Инсон қушлар ортидан боради", "Халқ жасорати", "Мевазорлик аёл", и многие другие кинокартины.
На сегодняшний день режиссер отснял свыше 30 документальных и более 20 художественных фильмов. В настоящее время он работает над картиной "Самарқандда қовун таровати".
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