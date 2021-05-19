https://uz.sputniknews.ru/20210519/izvestnyy-kinorejisser-ali-xamraev-otmetil-84-letie-18803694.html
Известный кинорежиссер Али Хамраев отметил 84-летие
Известный кинорежиссер Али Хамраев отметил 84-летие
На сегодняшний день знаменитый кинодеятель отснял свыше 30 документальных и более 20 художественных фильмов. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T14:27+0500
2021-05-19T14:27+0500
2021-05-19T14:28+0500
общество
день рождения
кинорежиссер
национальное агентство "узбеккино"
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/13/18803526_0:20:640:380_1920x0_80_0_0_8703e3f525dae34b0a3c7ed4f35dda14.jpg
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Известному кинорежиссеру и сценаристу Али Хамраеву исполнилось 84 года, сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".Хамраев родился 19 мая 1937 года в Ташкенте. В 1961 году он окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова. В этом же году молодой выпускник ВГИКа пришел работать на киностудию "Узбекфильм".За свою творческую карьеру Али Хамраев снял такие популярные фильмы, как "Ёр-ёр", "Дилором", "Лайлак келди, ёз бўлди", "Қизил қум", "Еттинчи ўқ", "Инсон қушлар ортидан боради", "Халқ жасорати", "Мевазорлик аёл", и многие другие кинокартины.На сегодняшний день режиссер отснял свыше 30 документальных и более 20 художественных фильмов. В настоящее время он работает над картиной "Самарқандда қовун таровати".
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/13/18803526_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_e0b9e47690282436b63754f98af7a45c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
день рождения, кинорежиссер, национальное агентство "узбеккино", кино
Известный кинорежиссер Али Хамраев отметил 84-летие
14:27 19.05.2021 (обновлено: 14:28 19.05.2021)
На сегодняшний день знаменитый кинодеятель отснял свыше 30 документальных и более 20 художественных фильмов.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
Известному кинорежиссеру и сценаристу Али Хамраеву исполнилось 84 года, сообщает
пресс-служба НА "Узбеккино".
Хамраев родился 19 мая 1937 года в Ташкенте. В 1961 году он окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова. В этом же году молодой выпускник ВГИКа пришел работать на киностудию "Узбекфильм".
За свою творческую карьеру Али Хамраев снял такие популярные фильмы, как "Ёр-ёр", "Дилором", "Лайлак келди, ёз бўлди", "Қизил қум", "Еттинчи ўқ", "Инсон қушлар ортидан боради", "Халқ жасорати", "Мевазорлик аёл", и многие другие кинокартины.
На сегодняшний день режиссер отснял свыше 30 документальных и более 20 художественных фильмов. В настоящее время он работает над картиной "Самарқандда қовун таровати".