https://uz.sputniknews.ru/20210519/kakie-dokumenty-zamenit-id-karta-razyasnenie-gubdd-mvd-18802119.html
Какие документы заменит ID-карта: разъяснение ГУБДД МВД
Какие документы заменит ID-карта: разъяснение ГУБДД МВД
ГУБДД МВД обратились к водителям с просьбой отнестись с пониманием к возможным сбоям и неполадкам в системе при проверке и иметь при себе оригиналы документов. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T13:44+0500
2021-05-19T13:44+0500
2021-05-19T13:44+0500
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губдд
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. С 1 сентября 2021 года у водителей перестанут требовать оригиналы ряда документов при проверке, сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД.Такую возможность предусматривает усовершенствованная информационная система "e-Protokol". С ее помощью сотрудники ДПС смогут считывать информацию с чипа ID-карты водителей на своем служебном планшете. На карте будет содержаться информация об имеющемся у гражданина транспортном средстве, нотариально заверенная доверенность на право управления автомототранспортом, информация о прохождении технического осмотра, разрешение на установку тонировки на стекла легковых авто.️В Ташкенте эта практика будет внедрена в тестовом режиме с 19 мая 2021 года. В пресс-службе ГУБДД МВД обратились к водителям с просьбой отнестись с пониманием к возможным сбоям и неполадкам в системе при проверке документов и иметь их оригиналы при себе.
https://uz.sputniknews.ru/20200923/Prezident-podpisal-ukaz-o-vnedrenii-ID-kart--imi-zamenyat-biometricheskie-pasporta-15033074.html
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губдд, водители, узбекистан
Какие документы заменит ID-карта: разъяснение ГУБДД МВД
ГУБДД МВД обратились к водителям с просьбой отнестись с пониманием к возможным сбоям и неполадкам в системе при проверке и иметь при себе оригиналы документов.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
С 1 сентября 2021 года у водителей перестанут требовать оригиналы ряда документов при проверке, сообщили
в пресс-службе ГУБДД МВД.
Такую возможность предусматривает усовершенствованная информационная система "e-Protokol". С ее помощью сотрудники ДПС смогут считывать информацию с чипа ID-карты водителей на своем служебном планшете.
На карте будет содержаться информация об имеющемся у гражданина транспортном средстве, нотариально заверенная доверенность на право управления автомототранспортом, информация о прохождении технического осмотра, разрешение на установку тонировки на стекла легковых авто.
️В Ташкенте эта практика будет внедрена в тестовом режиме с 19 мая 2021 года. В пресс-службе ГУБДД МВД обратились к водителям с просьбой отнестись с пониманием к возможным сбоям и неполадкам в системе при проверке документов и иметь их оригиналы при себе.